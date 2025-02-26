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Blok 3 lakaplı Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım

Blok 3 lakaplı Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım
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Haberler
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Ünlü rap şarkıcısı Hakan Aydın, yeni bir aşka yelken açtı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Aydın'ın yeni sevgilisi İrem Haznedar, aşkını Aydın'ın annesiyle çekilen bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

Blok 3 lakaplı rap şarkıcısı Hakan Aydın, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü şarkıcının yeni sevgilisi İrem Haznedar, ünlü şarkıcı ile aşkını, şaşırtan bir paylaşımla duyurdu.

Rap şarkıcısı Hakan Aydın, son dönemde hem şarkıları hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan 22 yaşındaki şarkıcı, özel hayatıyla dikkat çekiyor.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'la geçtiğimiz yıl başlayan aşklarını birkaç ay sonra bitiren Hakan Aydın, şimdilerde yeni bir aşk yaşıyor. Blok 3 lakaplı ünlü şarkıcının yeni sevgilisi, model İrem Haznedar.

"AİLE"

Haznedar, sevgilisi Hakan Aydın ile aşk yaşadığını, şarkıcının annesiyle fotoğraf paylaşarak duyurdu.

Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım

Fotoğrafa 'Aile' notunu düşen Haznedar'ın aileye bu kadar yakın olması şaşırttı.

İşte Blok 3'ün yeni aşkının bazı Instagram paylaşımları...

Blok 3 lakaplı Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım

Blok 3 lakaplı Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım

Blok 3 lakaplı Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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