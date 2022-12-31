Hafsanur Sancaktutan, partneri Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

Rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu aşk yaşadığı iddia edilen Hafsanur Sancaktutan, sessizliğini bozdu. Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Yazıcıoğlu'yla yakınlaştığı iddiasını yalanlayan Sancaktutan, "Haberler gerçeği yansıtmıyor, Mert benim sette ve set dışında görüşmekten mutlu olduğum biri" dedi.

2018'den beri birlikte olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı. Yazıcıoğlu'nun ayrılık sonrası Darmaduman dizisinin rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Sancaktutan, hakkındaki iddianın ardından sessizliğini bozdu.

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Instagram hesabından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapan oyuncu "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" dedi.

AFRA SARAÇOĞLU İLE MERT YAZICIOĞLU AYRILDI

Mert Yazıcıoğlu ile haklarında çıkan iddialara daha fazla sessiz kalamayan Afra Saraçoğlu da 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Ayrılık iddiasını doğrulayan Saraçoğlu, 3. kişi iddiasını yalanladığı paylaşımında "Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" dedi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu

Hafsanur Sancaktutan ve Mert Yazıcıoğlu

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