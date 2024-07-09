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Hafsanur Sancaktutan'dan özel hayat sorusuna "Ortalıkta adam kalmadı" çıkışı! Cevaptan kendisi bile rahatsız oldu

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Adı son olarak basketbolcu Mahir Ağva ile anılan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği "Yok yani, ortalıkta kalmadı adam" cevabına kendi bile şaşırdı. Hemen kendisini toparlayan oyuncu, sözlerinin yayınlanmamasını istedi.

Son olarak Ya Çok Seversen dizisinde Kerem Bürsin ile rol alan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Önceki gün bir davete katılan oyuncu, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"BURAYI SİLİN"

Adı son olarak basketbolcu Mahir Ağva ile anılan oyuncu, Aramızda Kalmasın muhabirinin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Kimse yok" cevabını verdi. Muhabirini "Neden?" sorusuna sessiz kalamayan oyuncu "Yok yani, ortalıkta kalmadı adam" cevabını verdi. Verdiği cevaba kendisi bile şaşıran oyuncu "Burayı silin" demek zorunda kaldı.

Hafsanur Sancaktutan'dan özel hayat sorusuna 'Ortalıkta adam kalmadı' çıkışı! Cevaptan kendisi bile rahatsız oldu

Hafsanur Sancaktutan'dan özel hayat sorusuna 'Ortalıkta adam kalmadı' çıkışı! Cevaptan kendisi bile rahatsız oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Hafsanur Sancaktutan Basketbolcu Ağva Söz Ünlüler Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

Fatih :

benim bildiğim ADAM lar orası burası açık, önüne gelenle takılıp sıkılınca değiştiren tiplerle birlikte olmuyor. Yoksa ADAM çok piyasada. kendisi ADAM tarafında tercih edilmiyor, yakında anlar.

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Gjerj Kastoroiti:

sen kimsin !vizyon ne ? Z kusaginin meşhur ettitgi bir hic

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Fikriye:

Kendisine uygun adam kalmamıştır, olabilir, ne var bunda, herkesin değer ve beğeni algısı farklı olabilir.

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mi:

hakli ama neyse hepsi bir feminen bir feminen

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Akıllı olmalıyız:

Doğru söylemiş ortalıkta erkek kalmadı herseyi kadınlar tek başına yapabiliyor üstelik erkekler zaten kadınlar yapsın istiyor küsüp trip atan karım çalışsın para getirsin diyen erkek midir. Kız haklı fıstık gibi kız oyunculuğu da iyi. Sevgili yapıp kendini rezil mi etcek.

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Tarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam:

Bizim köyde adam var.

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