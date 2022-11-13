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Hadise özüne döndü! Kasığına kadar yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı, bir de bacağındaki detayı görün

Magazin Haberleri

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra konserlerine ağırlık veren Hadise, kasığına kadar olan yırtmaçlı elbisesiyle adeta sahneyi salladı. Bacağına taktığı aksesuarla dikkat çeken güzel şarkıcı kıvrak dansıyla da hayranlarına görsel şölen yaşattı.

İş insanı Mehmet Dinçerler'le 4 aylık evliliğini geçtiğimiz ay bitiren Hadise kendini işine verdi. Konserden konsere koşan ünlü şarkıcı sahne kıyafetleriyle de özüne döndü.

"YENİ EVİM BANA HAYIRLI OLSUN"

Boşandıktan sonra işleri açılan ve 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı öne sürülen şarkıcının "Yeni evim bana hayırlı olsun" sözleri iddiaları doğruladı olarak yorumlandı.

Hadise özüne döndü! Kasığına kadar yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı, bir de bacağındaki detayı görün

DANSI DA OLAY OLDU

Attığı her adım magazin gündemine taşınan güzel şarkıcı dün akşam bir mekanda sahne aldı. Siyah süper mini elbisesi ve iddialı danslarıyla olay yaratan Hadise'nin kasığına kadar olan yırtmacı dikkat çekti.

Hadise özüne döndü! Kasığına kadar yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı, bir de bacağındaki detayı görün

Hadise özüne döndü! Kasığına kadar yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı, bir de bacağındaki detayı görün

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Mehmet Dinçerler Hadise Magazin Haberler

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