Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması
Ünlü şarkıcı Hadise'nin İran'daki protestolara destek veren sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı. Gazeteci Fulya Öztürk, Hadise'nin paylaşımına çok tartışılan bir yanıt verdi. Öztürk, ünlü şarkıcıya "Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz" diyerek sert çıktı.

  • Hadise, sosyal medya paylaşımında İran halkına destek verdi ve 'İran, yanındayız' dedi.
  • Gazeteci Fulya Öztürk, Hadise'nin paylaşımına yanıt olarak, onun Gazze konusunda sessiz kaldığını hatırlattı.
  • Fulya Öztürk, sonraki açıklamasında Hadise'nin veya başkalarının hedef gösterilmesini istemediğini ve birlik içinde olunması gerektiğini belirtti.

İran'da devam eden protestolara destek veren ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya paylaşımı, Türkiye'de yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Hadise'nin mesajına, gazeteci Fulya Öztürk'ten dikkat çeken ve sert ifadeler içeren bir yanıt geldi.

HADİSE: "İRAN YANINDAYIZ"

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran halkına destek verdi. Ünlü şarkıcı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sessiz kalamam. İran'da insanlar yalnızca duyulmak için hayatlarını riske atıyor.

Manşetlerin ardında rakamlar değil, gerçek hayatlar var: aileler, öğrenciler, emekçiler… Hepsi onur ve özgürlük istiyor.

İran, yanındayız. Seni görüyor, seni duyuyoruz.

Yüzümüzü çevirmeyelim."

Hadise'nin bu çağrısı kısa sürede geniş yankı uyandırırken, paylaşım sosyal medyada binlerce yorum aldı.

GAZETECİ FULYA ÖZTÜRK'TEN SERT TEPKİ

Gazeteci Fulya Öztürk ise, Hadise'nin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Öztürk, ünlü şarkıcının Gazze konusunda sessiz kaldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz. Biraz Ortadoğu'da ne yapılmaya çalışılıyor araştırmanızı ve haber izlemenizi tavsiye ederim."

Bu sözler sosyal medyada yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

"LİNÇ EDİLMESİNİ İSTEMEM"

Fulya Öztürk, gelen tepkilerin ardından bir açıklama daha yaparak tonunu yumuşattı. Hadise'nin ya da herhangi bir ismin hedef gösterilmesini istemediğini belirten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Dostlar biraz doluyuz, farkındayım. Bizim kendi aramızda daha birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Mesajım da bunun içindi. Bazı arkadaşlar yaşananları İran meselesini ABD-İsrail tehdidi olarak görememiş olabilir. Hadise hanımın ya da bir başkasının linç edilmesini istemem. Birlik içinde olalım."

