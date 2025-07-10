Hadise'den ters köşe! Makyajsız kareleri hayranlarını mest etti

Hadise'den ters köşe! Makyajsız kareleri hayranlarını mest etti
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Hadise'den ters köşe! Makyajsız kareleri hayranlarını mest etti
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Sık sık imaj değişiklikleriyle gündeme gelen Hadise, Harbiye konseri öncesi makyajsız ve sade haliyle prova yaptığı anları paylaştı. "Harbiye hazır mıyız?" notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Hadise, son dönemde yalnızca müzikal kariyeriyle değil, sıkça değiştirdiği imajı ve özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Uzun yıllardır sarı saçlarıyla özdeşleşen sanatçı, geçtiğimiz haftalarda siyah perukla sahneye çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni imajıyla hayranlarını şaşırtan Hadise, bu kez doğallığıyla öne çıktı.

Hadise'den ters köşe! Makyajsız kareleri hayranlarını mest etti

Bu akşam İstanbul'un en prestijli konser alanlarından biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda binlerce seveniyle buluşacak olan Hadise, konser öncesi yaptığı provaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Makyajsız ve sade haliyle kamera karşısına geçen sanatçı, doğallığıyla hayranlarının beğenisini topladı. "Harbiye hazır mıyız?" notuyla paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hadise'den ters köşe! Makyajsız kareleri hayranlarını mest etti

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıugureroglu6060:

bumu makyajsız olan

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Haber YorumlarıSadi:

Ahlak ve edep herkese nasip olmaz

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıDEVLET BAŞA:

sektörde makyajsız dedikleri şey, yarım kilo kaporta boyasından aşağısı sayılmaz.

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Milli Cicişimiz

Yorum Beğen6
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