Hadise'den ters köşe! Makyajsız kareleri hayranlarını mest etti

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Hadise, son dönemde yalnızca müzikal kariyeriyle değil, sıkça değiştirdiği imajı ve özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Uzun yıllardır sarı saçlarıyla özdeşleşen sanatçı, geçtiğimiz haftalarda siyah perukla sahneye çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni imajıyla hayranlarını şaşırtan Hadise, bu kez doğallığıyla öne çıktı.

Bu akşam İstanbul'un en prestijli konser alanlarından biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda binlerce seveniyle buluşacak olan Hadise, konser öncesi yaptığı provaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Makyajsız ve sade haliyle kamera karşısına geçen sanatçı, doğallığıyla hayranlarının beğenisini topladı. "Harbiye hazır mıyız?" notuyla paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.