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Hadise'den "Dilber"li gönderme! Giydiği kıyafet de sözleri de bomba

Hadise'den
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Geçtiğimiz hafta 39 yaşına basan ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımında İnci Taneleri dizisinin fenomen karakteri Dilber'e gönderme yaptı. Dilber'in meşhur kıyafetini giyen Hadise paylaşımına, "Dilber, evin barkın yok mu? Yok!" notunu düştü.

Şarkıcılığının yanı sıra yakında yayınlanacak "Esas Oğlan" adlı romantik komedi dizisiyle de oyunculuğa adım atan Hadise, son günlerde dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyor. İlişkinin yaklaşık 2 aydır devam ettiği öğrenilirken, ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Hadise'den 'Dilber'li gönderme! Giydiği kıyafet de sözleri de bomba

HADİSE, DİLBER'E GÖNDERME YAPTI

22 Ekim'de 39 yaşına basan Hadise, paylaşımında "İnci Taneleri" dizisinin fenomen karakteri "Dilber"e göndermede bulundu. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşıma "Dilber, evin barkın yok mu? YOK!" notunu düştü.

Hadise'den 'Dilber'li gönderme! Giydiği kıyafet de sözleri de bomba

Hadise'den 'Dilber'li gönderme! Giydiği kıyafet de sözleri de bomba

Hadise'den 'Dilber'li gönderme! Giydiği kıyafet de sözleri de bomba

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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