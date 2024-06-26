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Hadise "Ben bu Beren'i yerim" diyen basın mensubuna ateş püskürdü: Kadına taciz, özel hayata tecavüz

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Başarılı şarkıcı Hadise, bikiniyle görüntülediği Beren Saat için "Ben bu Beren'i yerim" diyen muhabire tepki göstererek "Kadına taciz, özel hayata tecavüz. Bu pis düşüncelere röportaj vermek, açıklama yapmak zorunda değilim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan Doğulu ile tatile çıkan Beren Saat'i denize girerken görüntüleyen bir basın mensubunun "Ben bu Beren'i yerim" sözleri ortalığı karıştırdı. Videonun yayınladığı kanal inceleme başlatırken olaya bir tepki de şarkıcı Hadise'den geldi.

"BU PİS DÜŞÜNCELERE RÖPORTAJ VERMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Beren Saat için sarf edilen çirkin sözlere sessiz kalmayan Hadise, Instagram hesabından olay videosunu yayınlayarak "İşte kadına taciz! İşte özel hayata tecavüz. Bu pis düşüncelere röportaj vermek, açıklama yapmak zorunda değilim. Bir daha 'Hadise neden magazinlere konuşmuyor' dediğinizde aklınıza bu video gelsin. İşini hakkıyla, ahlakıyla yapan tüm emekçileri tenzih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hadise 'Ben bu Beren'i yerim' diyen basın mensubuna ateş püskürdü: Kadına taciz, özel hayata tecavüz

NE OLDU?

Ekol TV'de yayınlanan görüntüde denize giren Beren Saat'i gören bir muhabirin "Ben Beren'i yerim" dediği duyuluyor. Görüntülerin yayılmasıyla tepkiler de beraberinde geldi. Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan kanal, "Konuyla ilgili haberi yayına hazırlayan çalışanlarla ilgili kurum içinde inceleme başlatılmıştır" denildi.

Olayda adı geçen muhabir Uğur Kotan ise dün Instagram hesabından yaptığı açıklamada "İki gündür hakkımda yürütülen karalama kampanyasını sükunetle takip ediyorum. Bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğim paylaştığım videoda oldukça açıktır. Ayrıca söyleyen kişiyi de "sus lan" diyerek uyarıp söylediği sözlere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum... Bunların hepsi paylaştığım videoda kanıtlıdır. İki gündür bunca haksız hakarete maruz kalmama rağmen ölü taklidi yapan ilgili kurumu ve muhabirini de şaşkınlıkla izliyorum. Olayın aslını araştırmadan hakkımda yapılan yalan yanlış tüm haberler ve yapılan hakaretlerle alakalı hukuki süreç başlatılacaktır" dedi.

Hadise 'Ben bu Beren'i yerim' diyen basın mensubuna ateş püskürdü: Kadına taciz, özel hayata tecavüz

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Beren Saat Hadise 3.Sayfa Kadın Magazin Haberler

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Yorumlar (31)

Ömer Ünaldı:

Ben yapmam o kişiyi haklıda bulmuyorum ama siz yada sizin gibiler niye çamaşırınız gözükecek şekilde göğüslerin 4/3 3 dışarıda gibi gibi giyinip çıkıyorsunuz, sebebini söylermisiniz

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49
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Sanane

yanıt51
yanıt216
VEFA:

Yiğidin malı meydanda olur. Bu sıcakta söyletme adamı... Neden, kimden korkacaklar!

yanıt26
yanıt122
VEFA:

Mine eteğe de, dekolteye de, bikiniye de, transparana da hepsine alışacaksınız, benimseueceksiniz. Modern kıyafetli bir bayan gördüğünüzde uzaydan gelmiş bir yaratık görmüş gibi rahatsızlık yaratmamayı, saygı duymayı da öğreneceksiniz.

yanıt35
yanıt230
muratemre yılmaz:

Bu magazin haberleri yasaklanmalı..Özel hayatın gizliliğine ihlal değil mi?

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yanıtYanıtla
VEFA:

Ünlü olduğu için evinin, teknesinin içi gizli çekim hariç, diğer yerlerde gizli çekime izin var...

yanıt8
yanıt27
murat ılgaz:

Hadise bereni kiskanmis olacakki o da duymak ister muhabirden böyle güzel sözler hani bana hani bana demiş

122
22
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Ömer Can:

hadise birinci ligden beşinci lige düştü kıskanmaya başladı

yanıt33
yanıt4
SELÇUK GÜNDOĞDU:

HADİSE BENDE SENİ YERİM, NE YANİ KISKANÇLIĞIN LÜZUMU YOK

78
20
yanıtYanıtla
emin gormecikli:

ben bunu yerim

46
19
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