Hadise 'Ben bu Beren'i yerim' diyen basın mensubuna ateş püskürdü: Kadına taciz, özel hayata tecavüz

Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan Doğulu ile tatile çıkan Beren Saat'i denize girerken görüntüleyen bir basın mensubunun "Ben bu Beren'i yerim" sözleri ortalığı karıştırdı. Videonun yayınladığı kanal inceleme başlatırken olaya bir tepki de şarkıcı Hadise'den geldi.

"BU PİS DÜŞÜNCELERE RÖPORTAJ VERMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Beren Saat için sarf edilen çirkin sözlere sessiz kalmayan Hadise, Instagram hesabından olay videosunu yayınlayarak "İşte kadına taciz! İşte özel hayata tecavüz. Bu pis düşüncelere röportaj vermek, açıklama yapmak zorunda değilim. Bir daha 'Hadise neden magazinlere konuşmuyor' dediğinizde aklınıza bu video gelsin. İşini hakkıyla, ahlakıyla yapan tüm emekçileri tenzih ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Ekol TV'de yayınlanan görüntüde denize giren Beren Saat'i gören bir muhabirin "Ben Beren'i yerim" dediği duyuluyor. Görüntülerin yayılmasıyla tepkiler de beraberinde geldi. Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan kanal, "Konuyla ilgili haberi yayına hazırlayan çalışanlarla ilgili kurum içinde inceleme başlatılmıştır" denildi.

Olayda adı geçen muhabir Uğur Kotan ise dün Instagram hesabından yaptığı açıklamada "İki gündür hakkımda yürütülen karalama kampanyasını sükunetle takip ediyorum. Bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğim paylaştığım videoda oldukça açıktır. Ayrıca söyleyen kişiyi de "sus lan" diyerek uyarıp söylediği sözlere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum... Bunların hepsi paylaştığım videoda kanıtlıdır. İki gündür bunca haksız hakarete maruz kalmama rağmen ölü taklidi yapan ilgili kurumu ve muhabirini de şaşkınlıkla izliyorum. Olayın aslını araştırmadan hakkımda yapılan yalan yanlış tüm haberler ve yapılan hakaretlerle alakalı hukuki süreç başlatılacaktır" dedi.