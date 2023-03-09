Hacı ve Nazlı Sabancı çifti, bebek beklediklerini duyurdu

İki yıl önce nikah masasına oturan Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Sabancı, bebekleri olacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabıdna fotoğraf paylaşan Nazlı Sabancı, "3" yazarak kalp ve nazar boncuğu emojileri koydu.

Sosyetenin en ünlü çiftlerinden iş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla dünya evine girdi. Çift, 25 Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı. Bir süredir bebek bekledikleri ileri sürülen ikili, müjdeli haberi duyurdu.

BEBEK GELİYOR

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Nazlı Kayı Sabancı, 327 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşinin karnını tuttuğu bir fotoğrafı yayınlayarak bebek beklediklerini duyurdu. Nazlı Sabancı'nın "3" yazarak nazar boncuğu ve kalp emojisi koyduğu paylaşımına ünlü isimlerden tebrik yorumu yağdı. Hacı Sabancı ise henüz bir paylaşım yapmadı.