Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, bebeğiyle ilk aile pozunu yayınladı

10 gün önce ilk bebeğini dünyaya getiren Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından "Arzu Alara" adını verdiği kızı ve eşi Hacı Sabancı ile ilk aile pozunu yayınladı. Sabancı'nın paylaşımına ünlü isimlerden yorum ve beğeni yağdı.

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında nikah masasına oturmuş 2022 yılında da Çırağan Sarayı'nda düğün yapmıştı. Çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos'ta dünyaya geldi. Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın adını verdiği kızı Arzu Alara ve eşiyle ilk aile pozunu verdi.

"KELİMELER KİYAFETSİZ"

İlk bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayan çiftten Nazlı Sabancı, birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak "Kelimeler kifayetsiz" notunu yazdı. Çiçeği burnunda annenin paylaşımına Ebru Akel, Wilma Elles ve Seda Sayan'dan tebrik yorumu geldi.

HACI SABANCI'DAN PAYLAŞIM GELMEDİ

Babalık heyecanı yaşayan Hacı Sabancı ise 10 gündür herhangi bir paylaşım yapmadı. Doğum yaptıktan sonra hastane odasından paylaşım yapan Nazlı Sabancı, "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı - 15.08.23" ifadelerini kullanmıştı.