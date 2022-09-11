Güzel popçu Simge, omzundan bileğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti

Konserden konsre koşan şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde yine hayranlarıyla buluştu. Güzel popçu kıyafet seçiminde cesur davrandı. Ünlü popçu, omzundan ayak bileğine kadar olan derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı.

Son dönemde iddialı sahne kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren romantik şarkıların kraliçesi Simge, Sarıyer'deki bir mekanda konser verdi.

DEKOLTESİYLE NEFES KESTİ

Sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan güzel popçu kıyafet tercihi ile de göz kamaştırdı. Konserinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Simge, derin dekolteli elbisesiyle adeta nefes kesti.

"GÜLŞEN GİTTİ, SİMGE GELDİ"

41 yaşındaki şarkıcı, derin yırtmaç detaylı sahne kıyafetine hayranları yorum ve beğeni yağdırdı. Şarkıcının kıyafetini beğenenler kadar abartılı bulanlar da oldu. Bazı kullanıcılar şarkıcıyı "Gülşen gitti, Simge geldi" sözleriyle eleştirdi.