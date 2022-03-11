Lolipop şarkısının kapağı yüzünden eşinden ayrılacağı iddia edilen Gülşen sessizliğini bozdu - Haberler

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Lolipop şarkısının kapağı yüzünden eşinden ayrılacağı iddia edilen Gülşen sessizliğini bozdu

Snob Magazin - Magazin
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Konserlerindeki cesur sahne kıyafetleri ve Lolipop şarkısının kapak fotoğrafı ile gündem olan Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu'nun boşanabileceğini iddia edilmişti. İddialara yanıt veren Gülşen, "Ozan neden tepki göstersin? Ben sadece işimi yapıyorum. Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim" dedi.

Sahnedeki iddialı kıyafetleri ve yeni şarkısı Lolipop'un kapak fotoğrafıyla gündemde olan Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu'nun boşanabileceğini iddia edilmişti.

Önceki gün bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülenen Gülşen, bu iddiaya yanıt vererek "Ozan neden tepki göstersin? Ben sadece işimi yapıyorum. Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Gülşen Sessizliğini Bozdu! O İddiaya Yanıt Verdi

Gülşen, muhabirlerin "Son dönemde verdiğiniz pozlar ve sergilediğiniz davranışlarla tartışılıyorsunuz. Neler söylersiniz?" sorusuna, "Ben sadece konser veriyorum. Bu soruyu bana değil, hakkımda yazıp çizenlere sorun. Ben işime konsantreyim" cevabını verdi.

Gülşen Sessizliğini Bozdu! O İddiaya Yanıt Verdi

Ünlü şarkıcı, daha önce albüm kapağını yayınladığı Lolipop şarkısının klibini ise bu akşam yayınladı. Sosyal medyada çıktığı anda gündem olan şarkının sözleri tartışma yarattı.

Lolipop şarkısının kapağı yüzünden eşinden ayrılacağı iddia edilen Gülşen sessizliğini bozdu

Gülşen Sessizliğini Bozdu! O İddiaya Yanıt Verdi

Snob Magazin / Magazin

Ozan Çolakoğlu, Türkiye, Gülşen, Müzik, Cinsellik, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

muro:

boyle kocayi zor bulursun

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