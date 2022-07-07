Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Dün akşam Alaçatı'da konser veren başarılı şarkıcı Gülşen, sahnedeki danslarıyla dikkat çekti. Sarı elbisesiyle sahneye çıkan Gülşen, önce bir erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra da sahnede Edis'le kalça dansı yaptı.

Uzun zamandır yoğun bir konser maratonu olan ünlü şarkıcı Gülşen, dün akşam da Alaçatı'daki bir mekanda sevenleriyle buluştu. Konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen, son sahnesinde sarı pul işlemeli uzun bir elbise ve aynı kumaştan bir bandana taktı.

ERKEK ARKADAŞININ KUCAĞINA ÇIKTI

Sarı renkteki kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen, danslarıyla adından söz ettirdi. Şarkı aralarında seyircilerin arasında gezen sanatçı, bir erkek arkadaşına sarılarak kucağına çıktı. Gülşen'in o anları da konserdeki kişiler tarafından kayda alındı.

Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'la kalça dansı yaptı

EDİS'LE KALÇA DANSI YAPTILAR

Sandalye üzerlerinde yürüyerek şarkılarını seslendiren Gülşen, kendisini dinlemeye gelen Edis'i de sahneye çıkardı. Daha önce birlikte düet yaptığı Edis'le 'Martılar' şarkısını söyledi. Danslarıyla her daim adından söz ettiren Gülşen, Edis'le kalça dansı yapmayı da ihmal etmedi.

Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'la kalça dansı yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Alaçatı Gülşen Edis Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Great Work:

Sıktı.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title