Gülşen'in Yeğeni Şarkıcı Ezra'dan Müjdeli Haber!
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Bir zamanlar Edis'in vokalisti olan ve 2019'de kendi şarkısını çıkaran Ezra, yıllar içinde yaşadığı değişim ile herkesi şaşırttı. Gülşen'in yeğeni olanı Ezra, Gülşen'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Sözü müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Aşk Kazanacak' şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Ezra, büyük merak uyandırdı. Gülşen'in yeğeni olan ve kendisine olan benzerliği ile de dikkat çeken Ezra, yeni şarkısınıpiyasaya çıkartacak.Ezra yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanırken "Teyzeme özenmiyorum, örnek alıyorum" diyor.
Sözü müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Aşk Kazanacak' şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Ezra'nın yeni şarkısı büyük bir merakla bekleniyor.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin