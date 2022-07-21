Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi - Haberler

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Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi

Gülşen'in kendisine ikizi kadar benzeyen şarkıcı yeğeni Ezra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Saçlarını sarıya boyatan Ezra'nın son halini görenler "Gülşen'in kopyası" yorumunu yaptı.

Şarkıları, dansları ve sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen'in ablasının kızı Ezra da teyzesinin izinden gidiyor. Bir dönem Edis'in vokalistliğini yapan ve 2019 yılında kendi şarkısını çıkaran Ezra, değişimiyle gündem oldu.

GÜLŞEN'İN İKİZİ GİBİ

Koyu renkteki saçlarını sarıya boyatan ve yüzüne küçük dokunuşlar yaptıran Ezra, son haliyle teyzesi Gülşen'e benzetildi. Hem sahne alan hem de yeni şarkı hazırlıkları yapan Ezra'nın sosyal medya paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı. Ezra, geçtiğimiz günlerde teyzesi Gülşen'le Lolipop şarkısını söylerken video yayınlamış ve ikilinin benzerliğini görenler ayırt etmekte güçlük çekmişti.

Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi

İşte Ezra'nın değişimi ve Gülşen'e olan benzerliği...

Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi

Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi

Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi

Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi

Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi

Gülşen'in şarkıcı yeğeni Ezra'yı görenler gözlerine inanamıyor! Son hali aynı teyzesi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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