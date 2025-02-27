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Gülşen'in makyajsız hali olay oldu: Hastalıklı gibi, çok üzüldüm

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Cesur sahne kostümleriyle adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, bu kez majyajsız görüntüsüyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcıyı makyajsız görenler tanımakta zorlandı.

Sahne aldığı mekanlarda tercih ettiği cesur kıyafetler ve yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren şarkıcı Gülşen'in makyaj yapmadan, spor kıyafetlerle dışarı çıkmayı tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Gülşen'in makyajsız halini görenler büyük hayal kırıklığı yaşadı

"HASTALIKLI GİBİ, ÇOK ÜZÜLDÜM"

Gülşen'in görüntülerine duyarsız kalamayan Yeliz Yeşilmen, "Ya şaka gibi gerçekten hastalıklı gibi, çok üzüldüm. Normalde çok beğeniyorum bence bunu hemen silin çünkü kafamızdaki isme bir hakaret oluyor. Hiç beğenmedim çünkü normalde çok beğeniyorum vücudunu" ifadelerine yer verdi.

Gülşen'in makyajsız halini görenler büyük hayal kırıklığı yaşadı

DEMET AKALIN DA DUYARSIZ KALAMADI

Demet Akalın da Gülşen'in makyajsız görüntüleri için "Uffff ya ne yapacaktı 5 okka makyaj mı doğal işte makyajsız dolaştığımız gibi" yorumunu yaptı.

Gülşen'in makyajsız hali olay oldu: Hastalıklı gibi, çok üzüldüm
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama
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Dakikalar kaldı! 3 şehirde meydanlara dev ekranlar getirildi
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Kanlar içinde çocuğunun üstüne kapanıp kendini kalkan yaptı
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıgumusss390:

ne zannetiniz evdekiler bin kat güzel bunlardan

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Haber YorumlarıUfuktaki Umut:

inna lillahi ve inna ileyhi raciun

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Haber YorumlarıTaner Tuncer:

Allah in gram nuru yok ondandır

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Haber YorumlarıMehmet Salih Serhan:

her canlı ölümü tadicaktir

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Siyonizmin soytarilari!!!

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Haber YorumlarıFatih Sultan:

ne bekliyordunuz 20 yaşında genç bir kız mı?

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Haber Yorumlarıbrom:

demet akalın hırlımı sanki kimi savunuyor

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

milleti kandırıyorlar. makyajla

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

aça aça yıpranmış

Yorum Beğen30
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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

E ne yapacaktın zaman sana ne versin Gülşen ha ha ha.

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