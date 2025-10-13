Güllü'nün ölümünde yeni iddia: Kobra Murat o geceyi adım adım anlattı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, geçtiğimiz haftalarda Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan bulunduğu öne sürülmüştü. Sanatçının beklenmedik ölümü kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, tartışmalar büyüdükçe dosya Cinayet Büro Amirliği'ne devredilmişti. Ancak ölümün nedeni hâlâ kesin olarak açıklığa kavuşmadı.

KOBRA MURAT: GÜLLÜ İTİLDİ, DNA ÇIKMAMASININ NEDENİ BU

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın "kaza değil, bir tartışma sonucu yaşanan itme" olabileceğini iddia etti. "Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibiyim" diyen Murat, Güllü'nün o gece TikTok'ta canlı yayın hazırlığında olduğunu anlattı. İddialara göre Güllü, kızlarının aşağıda bulunan 'Eşref' isimli bir erkekle konuştuğunu fark etti. Bu duruma sinirlenen şarkıcı, kızlarını evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Murat, "Kızlardan biri 'Bırak' diyor, Güllü omzundan tutuyor. O anda ya eli kayıyor ya da kızlardan biri onu itiyor. Tırnak aralarında DNA çıkmamasının sebebi bu olabilir" ifadeleriyle dikkat çekti.

"KIZLAR ŞEVKET'E GİTMEK İSTİYORDU"

Kobra Murat, olay gecesine dair yaptığı detaylı yorumda yeni bir iddiayı daha gündeme taşıdı. Sanatçıya göre Güllü, kızlara "Ospular gitmeyin, açın Roman havası oynayın, evde kalın" diyerek onları dışarı çıkmamaları için uyardı. Ancak kızlar, aşağıda bekleyen Şevket'le buluşmak istiyordu. Murat, "Kızlar telefonlarını ve çantalarını alıyor, 'Hadi görüşürüz' diyerek çıkmaya çalışıyor. Güllü onları tutuyor, itiş kakış başlıyor. Kızlardan biri 'Bırak' diyor, o anda Güllü dengesini kaybediyor ve düşüyor ya da Sultan onu itiyor" sözleriyle yaşananları canlandırdı.

"AŞAĞIDAN GELEN ERKEK SESİ ŞEVKET'E AİT OLABİLİR"

Kobra Murat, paylaştığı videoda olay gecesine ait kayıtlarda duyulan belirsiz erkek sesine de dikkat çekti. Söz konusu sesin Şevket isimli kişiye ait olabileceğini öne sürerek, "Kameralar incelensin, o sesin kimden geldiği ortaya çıkar. Her şey aydınlanacak" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kobra Murat'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerin bir kısmı iddiaları "olayı açıklayan mantıklı bir senaryo" olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar "kanıt olmadan hüküm verilmemeli" uyarısında bulundu.