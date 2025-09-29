Haberler

Güllü'nün ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girdiği ortaya çıktı: Geldiğinde 50 kiloydu

Güllü'nün ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girdiği ortaya çıktı: Geldiğinde 50 kiloydu
Güncelleme:
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Oğlu Tuğberk Yavuz, ölümün kaza sonucu olduğunu açıkladı. Deniz Seki ise, Güllü'nün 2016'da oğlunun okul parasını ödeyemediği için 6 gün hapis yattığını hatırlatarak duygusal bir paylaşım yaptı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden ve sahnede "Güllü" adıyla tanınan Gül Tut (52), Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. Altıncı kattaki dairesinde kızı ve kızının arkadaşıyla vakit geçirdiği sırada camdan düşen sanatçının ölümü hem sevenlerini hem de sanatçı dostlarını yasa boğdu.

DENİZ SEKİ'DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Posta'da yer alan habere göre; acı haberin ardından şarkıcı Deniz Seki, sosyal medyada üzüntüsünü dile getirdi. Cezaevinde aynı koğuşu paylaştıklarını açıklayan Seki, Güllü'nün 2016-2017 yıllarında oğlunun okul parasını ödeyemediği için 6 gün hapis yattığını hatırlatarak, "Güllü benim koğuşumda kaldı. Mide ameliyatı olmuştu, 40 kiloydu. Onu ellerimle besledim" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girdiği ortaya çıktı: Geldiğinde 50 kiloydu

OĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Yavuz, intihar iddialarını yalanlayarak, "Annemi elim bir kaza sonucu kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girdiği ortaya çıktı: Geldiğinde 50 kiloydu

CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR

Türk arabesk müziğinin unutulmaz seslerinden Güllü, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kızı Tuyan Ülkem tabut başında fenalık geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Güllü'nün ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girdiği ortaya çıktı: Geldiğinde 50 kiloydu

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği'nden yapılan ortak açıklamada, "26 Eylül 2025 günü saat 01.28'de alınan ihbar üzerine ekipler olay yerine yönlendirilmiştir. Yapılan incelemede, Gül Tut'un kızı ve kızının arkadaşıyla birlikte evde bulunduğu sırada camdan düştüğü tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda olay 'yüksekten düşme' olarak kayda geçirilmiş ve geniş kapsamlı tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Yorumlar (1)

onur:

KAZA MI ??? nasıl karar verdiniz elim bir kaza olduğuna ?? BİZ İNANMADIK İNANMIYORUZ resmen odada boğuşma sesleri var..MÜGE ANLI ÇÖZER YTAKINDA

