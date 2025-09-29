Güllü'nün ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girdiği ortaya çıktı: Geldiğinde 50 kiloydu

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden ve sahnede "Güllü" adıyla tanınan Gül Tut (52), Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. Altıncı kattaki dairesinde kızı ve kızının arkadaşıyla vakit geçirdiği sırada camdan düşen sanatçının ölümü hem sevenlerini hem de sanatçı dostlarını yasa boğdu.

DENİZ SEKİ'DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Posta'da yer alan habere göre; acı haberin ardından şarkıcı Deniz Seki, sosyal medyada üzüntüsünü dile getirdi. Cezaevinde aynı koğuşu paylaştıklarını açıklayan Seki, Güllü'nün 2016-2017 yıllarında oğlunun okul parasını ödeyemediği için 6 gün hapis yattığını hatırlatarak, "Güllü benim koğuşumda kaldı. Mide ameliyatı olmuştu, 40 kiloydu. Onu ellerimle besledim" ifadelerini kullandı.

OĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Yavuz, intihar iddialarını yalanlayarak, "Annemi elim bir kaza sonucu kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR

Türk arabesk müziğinin unutulmaz seslerinden Güllü, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kızı Tuyan Ülkem tabut başında fenalık geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği'nden yapılan ortak açıklamada, "26 Eylül 2025 günü saat 01.28'de alınan ihbar üzerine ekipler olay yerine yönlendirilmiştir. Yapılan incelemede, Gül Tut'un kızı ve kızının arkadaşıyla birlikte evde bulunduğu sırada camdan düştüğü tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda olay 'yüksekten düşme' olarak kayda geçirilmiş ve geniş kapsamlı tahkikat başlatılmıştır" denildi.