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Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular

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Güldür Güldür Show'da hayat verdiği karakterler ile adından söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Onur Buldu, sosyal medyadan eşiyle fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun eşini gören hayranları "Eşiniz ne güzel", "Duru bir güzellik" şeklinde yorumlar yaptı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da Bilal karakteri ile hafızalara kazınan Onur Buldu, programı yeni projeler için bırakınca sevenlerini üzmüştü. Ancak Buldu geçtiğimiz günlerde Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda yer alacağını açıklayınca hayranlarını sevindirdi.

ÖĞRETMEN EŞİNE YORUM YAPTI

Güldür Güldür Show'a geri döneceğini açıklayan ünlü oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından gözlerden uzak tuttuğu eşi Duygu Kozoğlu ile fotoğraflarını paylaşıyor. Öğretmenlik yapan Duygu Kozoğlu ile Onur Buldu'nun fotoğraflarını görenler, "Eşiniz ne güzel", "Duru bir güzellik", "Ne tatlı aile" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte o paylaşımlardan birkaçı;

Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular

Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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