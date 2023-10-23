Gül Sunal... 'ASKER KEMAL SUNAL'I ANLATTI!

3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybeden Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, hayat arkadaşını takipçilerine anlatmaya devam ediyor. Gül Sunal, YouTube kanalında bu kez de Kemal Sunal'ın askerlik anılarını anlattı.

Türk sinemasının güldürü ustası Kemal Sunal'ı 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka filminin çekimi için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirmesi sonucu kaybettik.

Kemal Sunal, ardında her biri defalarca izlenen 82 film, bir akademik çalışma ve milyonlarca hayran bıraktı.

Gül Sunal son zamanlarda eşi Kemal Sunal'la olan anılarını YouTube kanalında takipçileriyle paylaşıyor.

"BAYAĞI GEÇ YAŞTA ASKERLİK YAPTI"

Sunal, 2000 yılında vefat eden eşi Kemal Sunal'ın askerlik anılarını YouTube kanalında "Kemal Sunal'ın Askerliği" adlı bir videoyla anlattı. Gül Sunal sözlerine "Kemal önce üniversite arkadan tiyatro sinema derken askerliği geciktirmiş. Bayağı bir geç yaşta askerlik yaptı. Ben ona hep 'okuttum seni, askerliğini yaptırdım, bir doğurmadığım kaldı' diyordum" diyerek başladı.

"DÜZENİ BOZMAK İSTEMEDİ"

Usta aktörün Ankara'da askerlik yaptığını belirten Gül Sunal o yıllara dair şunları söyledi:

Kemal, çok sevilen bir aktördü. Asker arkadaşları etrafını sarıyorlardı. Kemal de utangaç olduğu için 'düzeni bozan ben olmayayım' diye çok dikkat ediyordu. Komutan da askerlere Kemal ile konuşma yasağı getirmiş. Kimseyle konuşmadan 25 günü tamamladı.

"Yemin töreninden sonra Ankara Bando Mızıka Bölümü'ne geçti" diyen Sunal "O bölümde arkadaşlarıyla sahne çalışmaları yapıp Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki orduevlerine gidiyorlardı" açıklamasında bulundu.

ASKERDEYKEN ROL ALDI

Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ın askerlik döneminde "Davaro" filminde rol aldığını da anlattı. Kartal Tibet'in yönetmenliğinde 1981 yılında çekilen film için özel izin alındığını belirten Gül Sunal "Askeriyeden izin alıp Kartal Tibet'le 'Davaro' filmini Antalya'da çekti."

DAVARO İÇİN 1 AY İZİN ALDI

"1 ay izin verdiler Kemal'e film çekebilmesi için. Biz de Ali ile yanına gittik, çekim sürecinde yanında kaldık. 'Davaro' en sevdiğim filmlerindendir" diye konuştu.