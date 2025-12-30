Haberler

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ABD'den Türkiye'ye dönüşünde jandarma ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü geldi. Subaşı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, ABD'den Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Subaşı, ifade işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İLK GÖRÜNTÜ

Öte yandan gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü de geldi. Subaşı, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de aralarında olduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin yurt dışında olduğu tespit edilirken Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü o tarihte adreslerinde bulunamamıştı.

Yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından, "Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Subaşı, Kur'an-ı Kerim ile birlikte bir tespih fotoğrafına yer verdiği bir diğer paylaşımına ise, "El-Hafız" notunu düşmüştü.

