Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayvalık'ta konakladığı eve gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun başrolünü üstlendiği TRT 1'in Motto Yapım imzalı "Cennetin Çocukları" dizisinin çekimlerine ara verildi. Yapım ekibinin İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

Operasyon kapsamında aralarında Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze'nin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Narkotik'te işlemleri süren Hacıoğlu'nun ve diğer şüphelilerin ifadelerinin yarına bırakıldığı belirtildi. Hacıoğlu'nun yarın Çağlayan'daki adliyede savcının karşısına çıkması bekleniyor.

Dizinin geleceğine ilişkin kararın ise Hacıoğlu'yla ilgili hukuki sürecin seyrine göre verileceği öğrenildi.

ÜNLÜLER GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı. Öte yandan şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.