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Uyuşturucu itirafı sonrası gözaltına alınan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun evinden neler çıktı neler

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Yaptığı canlı yayın sırasında "Kokain içiyorum" itirafında bulunmasının ardından gözaltına alınan Sıla Doğu, işlemler için emniyete götürüldü. Doğu'nun evine yapılan operasyonda 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi.

Sosyal medyada canlı yayın yaparken uyuşturucu madde kullandığı itirafında bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, emniyete götürülürken görüntülendi. Öte yandan, yapılan operasyon sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sıla Doğu, yaptığı canlı yayın sırasında "Kokain içiyorum" şeklinde bir itirafta bulundu. Bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu emniyete böyle götürüldü

Soruşturma kapsamında Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi. Doğu, işlemler için emniyete götürülürken yüzünü göstermemeye özen gösterdi. O anlar kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu emniyete böyle götürüldüDilan Polat ve Sıla Doğu

Birçok güzellik merkezi bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat günlerdir vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiasıyla gündemde düşmüyor. Ünlü çiftin tetikçi tutarak aralarında şarkıcı Banu Parlak'ın da bulunduğu birkaç kişiyi vurdurtmak istedikleri de ileri sürüldü. Polat çiftinin; Parlak ve birkaç kişiyi daha vurdurmak istedikleri, tetikçinin kabul etmeyince de çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi.

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu emniyete böyle götürüldü

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu emniyete böyle götürüldü

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu emniyete böyle götürüldü

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu emniyete böyle götürüldü

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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