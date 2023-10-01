Uyuşturucu itirafı sonrası gözaltına alınan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun evinden neler çıktı neler

Yaptığı canlı yayın sırasında "Kokain içiyorum" itirafında bulunmasının ardından gözaltına alınan Sıla Doğu, işlemler için emniyete götürüldü. Doğu'nun evine yapılan operasyonda 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi.

Sosyal medyada canlı yayın yaparken uyuşturucu madde kullandığı itirafında bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, emniyete götürülürken görüntülendi. Öte yandan, yapılan operasyon sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İTİRAFI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sıla Doğu, yaptığı canlı yayın sırasında "Kokain içiyorum" şeklinde bir itirafta bulundu. Bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi. Doğu, işlemler için emniyete götürülürken yüzünü göstermemeye özen gösterdi. O anlar kameralara yansıdı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu

ABLA DİLAN POLAT İDDİALARIN ODAĞINDA

Birçok güzellik merkezi bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat günlerdir vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiasıyla gündemde düşmüyor. Ünlü çiftin tetikçi tutarak aralarında şarkıcı Banu Parlak'ın da bulunduğu birkaç kişiyi vurdurtmak istedikleri de ileri sürüldü. Polat çiftinin; Parlak ve birkaç kişiyi daha vurdurmak istedikleri, tetikçinin kabul etmeyince de çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi.