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Görselin Tom Cruise'un dublörlerini gösterdiği iddiası

Görselin Tom Cruise'un dublörlerini gösterdiği iddiası

Magazin Haberleri

Sosyal medyada paylaşılan bir görselde ünlü oyuncu Tom Cruise'un dublörlerini gösterdiği öne sürüldü. Birçok kişi görseli gerçek sanıp hesaplarında paylaştı.

Bilindiği üzere Tom Cruise, özellikle 'Görevimiz Tehlike' serisinde yer alan filmlerin tehlikeli sahnelerinde dublör kullanmadığını açıklamıştı.

Görselin Tom Cruise'un dublörlerini gösterdiği iddiası

Daha birçok tehlikeli sahnede dublör kullanmayan Tom Cruise'un yeni filmi 'Görevimiz Tehlike 7'nin kutlama yemeğinde ünlü oyuncunun yanında bulunan iki benzerinin dublörleri olduğu iddia edildi.

Görselin Tom Cruise'un dublörlerini gösterdiği iddiası

Görseli tersine arama tekniğini kullanarak taradığımızda herhangi bir haber sitesi ya da resmi bir kaynağa ulaşamıyoruz. Fakat paylaşımın altına gelen yorumlarda görselin yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu tarzında bilgilerle karşılaşıyoruz.

Görselin Tom Cruise'un dublörlerini gösterdiği iddiası

Paylaşımı yapan Ong Hui Woo isimli kullanıcı görselin Midjourney'de yapıldığını ve paylaşılması durumunda bundan bahsedilmesini istemiş. Öte yandan görseli detaylı incelendiğinde yapay zeka izlerine de rastlıyoruz. Görseldeki çeşitli bozulmalarfotoğrafın gerçek olmadığına ilişkin bazı işaretler veriyor.

Görselin Tom Cruise'un dublörlerini gösterdiği iddiasıYapay zekâ ile oluşturulan diğer görsel

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"Görselin Tom Cruise'un dublörlerini gösterdiği iddiası"
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

"Tom Cruise'un dublörlerini gösteren görsel gerçek değil. Görsel yapay zekâ kullanılarak oluşturulmuş. Tom Cruise, tehlikeli sahnelerde dublör kullanmadığını açıklamıştı. "

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Tom Cruise Magazin Haberler

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