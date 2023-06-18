"Görselin Tom Cruise'un dublörlerini gösterdiği iddiası"

Sosyal medyada paylaşılan bir görselde ünlü oyuncu Tom Cruise'un dublörlerini gösterdiği öne sürüldü. Birçok kişi görseli gerçek sanıp hesaplarında paylaştı.

Bilindiği üzere Tom Cruise, özellikle 'Görevimiz Tehlike' serisinde yer alan filmlerin tehlikeli sahnelerinde dublör kullanmadığını açıklamıştı.

Daha birçok tehlikeli sahnede dublör kullanmayan Tom Cruise'un yeni filmi 'Görevimiz Tehlike 7'nin kutlama yemeğinde ünlü oyuncunun yanında bulunan iki benzerinin dublörleri olduğu iddia edildi.

Görseli tersine arama tekniğini kullanarak taradığımızda herhangi bir haber sitesi ya da resmi bir kaynağa ulaşamıyoruz. Fakat paylaşımın altına gelen yorumlarda görselin yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu tarzında bilgilerle karşılaşıyoruz.

Paylaşımı yapan Ong Hui Woo isimli kullanıcı görselin Midjourney'de yapıldığını ve paylaşılması durumunda bundan bahsedilmesini istemiş. Öte yandan görseli detaylı incelendiğinde yapay zeka izlerine de rastlıyoruz. Görseldeki çeşitli bozulmalarfotoğrafın gerçek olmadığına ilişkin bazı işaretler veriyor.

Yapay zekâ ile oluşturulan diğer görsel