Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatı ile adından fazlasıyla söz ettiren Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından gönlünü kaptırdığı Brezilyalı model Marlon Teixeira'yı paylaştı.
Eski eşi Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya'yla düğün karelerini önce beğenen sonra da beğenisini geri çeken Şeyma Subaşı adından söz ettirmeye devam ediyor. Subaşı, önceki gün Instagram'da hikaye bölümünden kaslı birini paylaştı. Daha sonra fotoğraftaki kişinin Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıktı.
NAMAZ KILDIĞI BİR FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI
Marlon Teixeira sayfasından namaz kıldığı andan bir kare paylaştı. Şeyma Subaşı geçen yıllarda yaptığı açıklamada "Şu an kılmasam da eskiden 9 aylık hamileyken bile namazımı kaçırmazdım" demişti.
İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı;