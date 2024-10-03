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Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı

Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
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Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatı ile adından fazlasıyla söz ettiren Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından gönlünü kaptırdığı Brezilyalı model Marlon Teixeira'yı paylaştı.

Eski eşi Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya'yla düğün karelerini önce beğenen sonra da beğenisini geri çeken Şeyma Subaşı adından söz ettirmeye devam ediyor. Subaşı, önceki gün Instagram'da hikaye bölümünden kaslı birini paylaştı. Daha sonra fotoğraftaki kişinin Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıktı.

Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı

NAMAZ KILDIĞI BİR FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Marlon Teixeira sayfasından namaz kıldığı andan bir kare paylaştı. Şeyma Subaşı geçen yıllarda yaptığı açıklamada "Şu an kılmasam da eskiden 9 aylık hamileyken bile namazımı kaçırmazdım" demişti.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı;

Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (16)

Murat Şimşek:

buda tam mator gönlü herkezde

47
1
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Defenestration Enjoyer:

milli o.....pu

39
2
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Emrah null:

herkes faydalansın toprak dolacak yakinda.

35
1
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Emir Güler:

MİLLİ METRESS

26
2
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Abdullah KARAMAN:

ülkemizin yüz karası. ne ayıp birşey.

21
2
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ARSLANOĞLU Hakan:

Uluslararası çalışıyor.

19
2
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Erdi Cakmak:

Tam bir motorizeee

17
2
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Ahmet Çakır:

Tam makine

7
1
yanıtYanıtla
Emre emre:

Herşey 1 kutu ile başladı.

6
0
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Cemal Karatay:

Dini alet ederek gönüllere girmeye çalışan eksik bir sen vardın.

6
0
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