Gökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye paylaşımı! 'Melike Şahin katılınca ben...'

' O Ses Türkiye 2025'e günler kala jüri üyesi Gökhan Özoğuz'dan yarışma paylaşımı geldi.

TV8'in iki senelik bir ara veren programı O Ses Türkiye'nin geri dönüşünü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı duyurmuştu.

25 Ocak'ta ekranlara dönecek olan O Ses Türkiye'nin jürileri de geçtiğimiz hafta belli olmuştu. O Ses Türkiye 2025'in jüri koltuğunda oturacak isimler Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise oldu.

Jüri üyelerinden olan şarkıcı Gökhan Özoğuz, merakla beklenen çekimlerden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

'BU SENE BAMBAŞKA'

Gökhan Özoğuz, X hesabından yaptığı paylaşıma "Melike Şahin katılınca ben... Bu sene bambaşka. Damara doymak mı bu sene?" notunu düşerken aynı kareyi, Instagram hesabından da paylaşarak, "Çok özlemenin duygu yoğunluğu diyelim dedik" ifadelerini kullandı.