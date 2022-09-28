Gökhan Çıra'dan olay yaratacak itiraf: Selin Ciğerci için ahiretimi yaktım

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Gökhan Çıra, ikinci kez boşandığı Selin Ciğerci'yle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ciğerci'nin cinsiyet değiştirme operasyonundan dolayı ailesinin karşı çıktığını söyleyen Çıra, "Selin için ahiretimi yaktım" itirafında bulundu.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu eski futbolcu Gökhan Çıra oldu. Selin Ciğerci ile biten evliliğinden bahseden Çıra, yaşadıkları zorlukları anlattı.

"SELİN'LE TANIŞTIĞIMIZ TÜM OPERASYONLARI GEÇİRMİŞTİ"

Ciğerci ile tanışma sürecinden bahseden Çıra, "Selin'le 17 yaşında tanıştım, 18 yaşımda beraber olmaya başladık. Biz hep beraber yaşadık. Tanıştığımızda tüm operasyonları geçirmişti. Türkiye'de ağzı olan herkes önünü arkasını düşünmeden konuşuyor" dedi.

"AİLEM VE SELİN ARASINDA KALINCA İNTİHARI DÜŞÜNDÜM"

Ailesinin Selin Ciğerci'yi o dönemde istemediğini söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Ben anne ve babama resti çektim. Selin'in de annesi istememişti. Onlar benden daha varlıklı bir aile idi. Sonra hayat işte kimin nereye geleceği belli olmuyor. Futbolculuk yapıyordum ama benim kazandığımla onların kazandıkları arasında fark vardı. Annesi o zaman beni istemiyordu ama şimdi beni çok seviyor. Annem Selin'le evleneceğimi duyduğunda hakkını helal etmedi. Babam bana 'gelme' dediğin o zaman kendimi öldürüyorum dedim. Ailemle Selin arasında kaldığımda intiharı düşündüm. Teyzemler Selin'i takip ettikleri için seviyorlarmış. Onlar anneme anlatınca tanıştı ve sevdi."

"SELİN İÇİN AHİRETİMİ YAKTIM"

Selin Ciğerci için her şeyi göze aldığını söyleyen Çıra, "Selin için ahiretim yaktım. Sevdiğim kadın için bir kez daha olsa yine yaparım. Hep güçlü görünmeye çalıştım. Ben hiç ağlamam mesela. Ben 14 yaşında bir daha ağlamamak için yemin ettim. Beni kimse ağlarken görmemiştir" şeklinde konuştu.

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