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Gizemli bir hastalıkla mücadele eden İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, Paskalya kutlaması için hastaneden fotoğraf paylaşarak hayranlarını korkuttu

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Gizemli bir hastalıkla mücadele eden İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, Paskalya'yı hastanede geçirdi.

"Underworld" aktrisi, siyah pijama ve beyaz kurdele desenleri ve beyaz tavşan çorapları giymiş halde hastane yatağından Paskalya kutlaması için dizlerinden aşağısını çektiği bir fotoğraf paylaştı.

Pazar günü Instagram'da paylaştığı kareye "Mutlu Paskalyalar ??????" notunu düştü. Beckinsale, 50, daha fazladevam eden hastane konaklaması hakkındaki detaylarını paylaşmadığından birçok hayran ve ünlü yorum yaparak durumunu kontrol etti.

"Ne oldu!!! ????," şarkıcı Gwen Stefani sordu.

"Geçmiş olsun sevgilim ????????," Rebel Wilson'ın nişanlısı Ramona Agruma yazdı.

"Üzgünüm hala hastanedesin, Kate. Umarım ciddi bir şey yoktur. Geçen yıl çok zor bir süreçten geçtiğini biliyorum. Sevgi ve pozitif enerji gönderiyorum. ??," oyuncu Alice Evans katıldı.

11 Mart'ta, "Serendipity" yıldızı hastanede olduğunu açıklamış olsa da, orada neden olduğunu belirtmedi.

Kareler, Beckinsale'in gözleri yaşlı bir şekilde yatağında olduğunu ve özel bir İngiliz Anneler Günü selamıyla annesi Judy Loe'a teşekkür ettiğini gösteriyordu.

"Zor zamanlarda bizi seven ve destekleyenlere teşekkür ederim ve bazı parçaların olmasını sağlarlar ve biz hastalanınca ve bizimle otururken mutlu şeyleri hatırlamamızı sağlarlar... Ve hasta olduğumuzda yanımızda olurlar... Ve balonlar gönderirler ve kontrol ederler ve bizi sevgiyle kuyuların dışına çıkarırlar," diye yazdı.

Gizemli bir hastalıkla mücadele eden İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, Paskalya kutlaması için hastaneden fotoğraf paylaşarak hayranlarını korkuttu

Gizemli bir hastalıkla mücadele eden İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, Paskalya kutlaması için hastaneden fotoğraf paylaşarak hayranlarını korkuttu

Gizemli bir hastalıkla mücadele eden İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, Paskalya kutlaması için hastaneden fotoğraf paylaşarak hayranlarını korkuttu

Gizemli bir hastalıkla mücadele eden İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, Paskalya kutlaması için hastaneden fotoğraf paylaşarak hayranlarını korkuttu

Gizemli bir hastalıkla mücadele eden İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, Paskalya kutlaması için hastaneden fotoğraf paylaşarak hayranlarını korkuttu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Kate Beckinsale Paskalya Ünlüler Magazin Sağlık Haberler

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