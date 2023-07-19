Gigi Hadid uyuşturucu nedeniyle tutuklandı

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, seyahate çıkarken bavulunda uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle tutuklandı. Model bin dolar kefaletle serbest bırakılırken sözcüsü de olayı doğrulayarak "Madde gittiği bölgede yasaldı. O yüzden sicili temiz kaldı" dedi.

Tarzı, paylaşımları ve son olarak kalçasındaki dövmeyle adından söz ettiren dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve arkadaşı Leah McCarthy'in tatile gittiği Karayipler bölgesinin batısında bulunan Cayman adalarında uyuşturucu madde nedeniyle başı derde girdi. Valizlerinde uyuşturucu madde bulunan isimlerden Gigi Hadid'in tutuklandığı ortaya çıktı.

"SİCİLİ TEMİZ KALDI, TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR"

10 Temmuz'da gerçekleşen tutuklanma olayı sonrası cezaevine konulan Hadid ve arkadaşının bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi. Tutuklanma haberi bir söylenti olarak yayılırken, Hadid'in sözcüsü açıklama yaparak olayı doğruladı. Sözcü açıklamasında "Gigi, New York'ta yasal olarak kullanılan tıbbi lisanslı bir uyuşturucu maddeyle seyahat ediyordu. Bu madde, aynı zamanda Büyük Cayman'de de 2017'den beri yasal. Dolayısıyla onun sicili temiz kaldı ve adadaki zamanının tadını çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Gigi Hadid ise 78,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

İşte Gigi Hadid'in tatilinden kareler...