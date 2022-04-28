Gezi Parkı Davası'nda verilen kararlara karşı gelen 117 ünlü isim, bildiri imzaladı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen davada Osman Kavala ve diğer isimlerin ağır cezalarla hapse mahkum edildi. Verilen kararın ardından ünlü isimler de harekete geçti. Verilen karar tepki gösteren sinemacılar bir bildiri hazırladı.

"2013 YILINDA NEREDE DURUYORSAK BUGÜN YİNE ORADAYIZ"

Ahmet Mümtaz Taylan, Caner Cindoruk, Ekin Koç, Halil Ergün, Kubilay Aka, Müjde Ar, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Mert Fırat, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Halil Ergün, Şevket Çoruh, Kaan Urgancıoğlu ve Meltem Cumbul gibi isimlerin imzaladığı bildiri ise şu şekilde: "Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız."

"VERİLEN HAPİS KARARLARINA İTİRAZ EDİYORUZ"

Daha önce aynı suçlamadan beraat etmiş, aralarında meslektaşımız Çiğdem Mater'in de olduğu Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi'ye verilen 18'er yıllık, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kendimize verilmiş sayıyor ve hiçbir somut delile dayanmayan bu karara itiraz ediyoruz."

"SUSMAYACAĞIZ, KORKMUYORUZ, SİNMİYORUZ"

"Susmayacağız! Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz. Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız. Susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!"