Gelin Damat Fashıon Day, İstanbul ve Frankfurt'ta düzenlenecek

Avrupa'nın en büyük gelinlik defilesi olan 7. Gelin Damat Fashion Day bu sene 13 Mart 2023 tarihinde İstanbul Adile Sultan Sarayı'nda ve 6 Haziran 2023 tarihinde Frankfurt / Almanya Kurhaus Wiesbaden 'de düzenlenecek.

İstanbul Gelin Damat Fashion Day 7. kez Gelin Damat Dergisi imtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşecek. Almanya'da ise Gelin Damat Dergisi Almanya imtiyaz sahibi Ali Şanlı organizatörlüğünde, Muğurtay yönetiminde yapılacak. İki defilenin de koreografisini ise Fatih Ömercikoğlu, sunuculuğunu ise Ece Prim ve Burak Törün üstlenecek. Defilelerde Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Şebnem Scheafer, Wilma Ellese, Simge Ünal,gibi birçok yerli ve yabancı ünlü manken podyumda olacaklar.

"GELİNLİK MODASINA YÖN VERMEYE HAZIRLANIYORUZ"

Muğurtay ve Şanlı yaptıkları ortak açıklamada, "Bu sene Türkiye'nin önde gelen modacı ve toptan gelinlik üreticileri ile birlikte sadece ülkemizde değil, Almanya'da da gelinlik modasına yön vermeye hazırlanıyoruz. İstanbul Gelin Damat Fashion Day 'de 51 modacınınen özel gelinlik tasarımlarını evlenecek çiftlerin ve medyanın beğenisine sunarak bu senenin trendleri belirlemiş olacağız." ifadelerini kullandılar.

"ÜLKEMİZİN VE AVRUPA'NIN ÜRETİCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ"

Frankfurt Gelin Damat Fashion Day 'de, Avrupa'da bulunan toptan gelinlik, damatlık ve abiye alıcıları ile ülkemizin ve Avrupa'nın üreticilerini bir araya getiriyoruz. Organizasyona katılan gelinlik, damatlık ve abiye üreticileri tasarımlarını muhteşem defile şovları ile Avrupalı alıcıların beğenisine sunacaklar. Avrupa'dan ve farklı ülkelerden de firmalar defilede ürünlerini sergileyecekler. Gelin Damat Fashion Day 2023 uluslararası boyutta moda, ticaret ve işbirlikleringelişmesine katkı sağlayacak. Ayrıca, Gelin Damat Dergisi Almanya yayınımız çok yakında tüm Avrupa'da bayilerde satışa sunulacak." açıklamalarını yaptılar.