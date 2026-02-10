Gelin Damat Dergisi Ödülleri sahiplerini buldu
Gelin Damat Dergisi tarafından, Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde düzenlenen Gelin Damat Dergisi 2025 Ödül Töreni, İstanbul'un prestijli mekânlarından Fuat Paşa Yalısı'nda görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi.
Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün'ün üstlendiği gece; sanat, siyaset, cemiyet, medya ve iş dünyasından çok sayıda seçkin ismi bir araya getirdi. Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nin uzun yıllardır sunuculuğunu üstlenen ve organizasyona değer katan Pınar Altuğ Atacan ile Burak Törün, bu yıl Mesleki Başarı Ödülü ile onurlandırıldı. Ödüller, Gelin Damat Dergisi ve markasının kurucusu Ferhat Muğurtay tarafından takdim edildi.
20 yılı aşkın yayıncılık deneyimiyle düğün ve evlilik sektörünün en köklü ve otorite yayın markası olan Gelin Damat Dergisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törende; sektöre katkı sağlayan, başarılarıyla öne çıkan marka, kurum ve profesyoneller ödüllerine kavuştu.
YILIN HABER SİTESİ ÖDÜLÜ HABERLER.COM'A
Törende; Türkan Şerbetçi Başarılı İş Kadını Ödülü'ne layık görülürken, Zahide Yetiş, Ece Gürsel, Wilma Elles, Nur Ertürk, Esin Yağmurdereli ve Berna Tan Mesleki Başarı Ödülü ile onurlandırıldı. Yılın Haber Sitesi Ödülü Haberler.com'a, Yılın Ana Haber Televizyon Programı Ödülü Show TV Ana Haber'e verildi. Yılın Yemek Programı Ödülü Nermin'in Enfes Mutfağı programı ile Nermin Öztürk'e takdim edilirken, Habertürk ekranlarından Hülya Hökenek Yılın Haber Spikeri ödülünün sahibi oldu. Yılın Magazin Sitesi Ödülü ise Cine5TV'ye verildi.
Derginin yeni sayısının kapak modeli Tuğba Özay Mesleki Başarı Ödülünü alırken, gelinlik tasarımları ile öne çıkan kapak firması Mihri Aşk, Yılın Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gelinlik Firması Ödülünü aldı.
Gelin Damat Dergisi ve markasının kurucusu Ferhat Muğurtay, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dergimizin 22. yılını kutlarken, 2025 yılı boyunca başarılarıyla öne çıkan ve bu gecede ödül almaya hak kazanan tüm ödül sahiplerinitebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Aralık ayında düzenlenecek 2026 Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde yeniden bir arada olmayı temenni ediyorum."
Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni, bu yıl da sektörün başarılarını görünür kılan, markalara prestij, güven ve itibar değeri kazandıran önemli bir organizasyon olarak büyük beğeni topladı.
İşte 2025 Yılındaki Başarılarıyla Öne Çıkan Tüm Ödül Sahiplerinin Listesi:
- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ PINAR ALTUĞ ATACAN
- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ BURAK TÖRÜN
- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ ECE GÜRSEL
- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ WILMA ELLES
- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ ZAHİDE YETİŞ
- YILIN BAŞARILI İŞ KADINI TÜRKAN ŞERBETÇİ
- YILIN HABER SİTESİ HABERLER.COM
- YILIN TELEVİZYON HABER PROGRAMI SHOW TV - SHOW ANA HABER
- YILIN HABER SPİKERİ HÜLYA HÖKENEK - HABERTÜRK
- MESLEKİ BAŞARI VE KAPAK MODELİ ÖDÜLÜ TUĞBA ÖZAY
- YILIN YEMEK PROGRAMI NERMİN ÖZTÜRK - BEYAZ TV - NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ NUR ERTÜRK
- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ BERNA TAN
- YILIN MAGAZİN SİTESİ CINE 5 TV
- YILIN GELİNLİK MARKASI NOVA BELLA
- YILIN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÇIKIŞ YAPAN GELİNLİK FİRMASI MİHRİ AŞK
- YILIN DÜĞÜN ORGANİZASYON FİRMASI HK DAVET ORGANİZASYON VE CATERİNG
- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ FATİH ÖMERCİKOĞLU
- YILIN GELİNLİK TASARIMCISI PINAR BENT
- YILIN ÇIKIŞ YAPAN DAVETİYE FİRMASI LAİNVİTO DESIGN
- YILIN TEKNE ORGANİZASYON FİRMASI JOY TEKNE ORGANİZASYON
- YILIN ÇIKIŞ YAPAN MODAEVİ RAHİME HAUTE COUTURE
- YILIN HATAY GELİNLİK TASARIM FİRMASI ESİM GELİNLİK
- YILIN KADIN GİYİM TASARIMCISI YUNUS EMRE FASHION
- YILIN TEKNEDE DÜĞÜN FİRMASI BEMA TUR TEKNE ORGANİZASYON
- YILIN İSTANBUL ÇIKIŞ YAPAN KIRDÜĞÜNÜ MEKANI LABİRENT İSTANBUL
- YILIN İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜZELLİK MERKEZİ NEBAHAT AKSAKAL GÜZELLİK MERKEZİ
- YILIN KOCAELİ DÜĞÜN SALONU TUANA DÜĞÜN SALONU
- YILIN KAHRAMANMARAŞ GELİNLİK VE KUAFÖR FİRMASI PODYUM GELİNLİK
- YILIN SAKARYA GÜZELLİK MERKEZİ ROYAL EST LUXE
- YILIN ÇİFT TERAPİSTİ LERNA MEZİRCİYAN ÇANKIRI
- YILIN İSTANBUL BUTİK GELİNLİK VE ÇOCUK ABİYESİ FİRMASI FİGEN ONAT BOUTIGUE
- YILIN HAUTE COUTURE GELİNLİK MARKASI HASRET MODA
- YILIN HAUTE COUTURE DAMATLIK MARKASI ŞİNASİ GÜNAYDIN
- YILIN ANKARA ORGANİZASYON FİRMASI TÜLAY'CA ORGANİZASYON
- YILIN İSTANBUL GELİN DAMAT FOTOĞRAF FİRMASI AS GÖRSEL SANATLAR
- YILIN ALYANS FİRMASI SAHRA ALYANS
- YILIN THERMAL BALAYI OTELİ RAMADA KAZDAĞLARI BY WYNDHAM
- YILIN SAHNE VE ETKİNLİK EKİPMANLARI FİRMASI PLATFORMAS
- YILIN TEKİRDAĞ ONLINE NİKAH HEDİYELİKLERİ FİRMASI DOĞALİNA STORE
- YILIN DÜĞÜN DAVET SALONU GELİN DAMAT DÜĞÜN DAVET
- YILIN ÇIKIŞ YAPAN DÜĞÜN ORGANİZASYON FİRMASI AJDA EVENT
- YILIN ETKİNLİK ORGANİZATÖRÜ BY MUSTAFA
- YILIN iSTANBUL AVRUPA DAVET EVİ AYLİZ DAVET & BALO
- YILIN VIP GELİN ARABASI FİRMASI TERA & ARS VİP CAR
- YILIN FOTOĞRAF SANATÇISI BÜLENT ULUÇAY
- YILIN İSTANBUL GELİN SAÇI VE MAKYAJI UZMANI MÜVEDDET GÖKMEN
- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ TUĞBA ÜNAL
- YILIN DEKORATİF ÇİÇEK ORGANİZASYON FİRMASI ZİRVE MİA FLOWERS
- YILIN TARİHİ DÜĞÜN MEKANI FUAT PAŞA YALISI