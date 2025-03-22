Türk sinemasının efsane yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsane yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı
Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu da dosyaya girdi
Başsavcılıktan Özgür Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına yalanlama

Başsavcılıktan Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına jet yalanlama

Gece yarısı mücevher mağazası kapattırdı restoran açtırdı

Gece yarısı mücevher mağazası kapattırdı restoran açtırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diva lakabıyla anılan sanatçı Bülent Ersoy, önceki gece yaptığı alışverişle gözleri üzerine çekti. Gece saat 01.00 sıralarında, mücevher mağazasının kapılarını kapattırarak içeri giren Ersoy, ardından ünlü bir restoranda yemek yedi. Ersoy, aldığı takılar hakkında ise, "Türkiye'de ilk defa ben takacağım. Servet harcadım resmen" yorumunda bulundu.

Türk sanat müziğinin 'Diva'sı olarak gösterilen Bülent Ersoy önceki gece Etiler'de objektiflere yansıdı. Gece yarısı kapalı olan ünlü bir mekanı açtıran Bülent Ersoy öncesinde ise mücevher mağazasını kapattırdı. Geceyi mücevher alışverişiyle geçiren Bülent Ersoy, yeni aldığı kolyesiyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Bir kolye aldım. Türkiye'de ilk defa ben takacağım. Servet harcadım resmen."

Gece yarısı mücevher mağazası kapattırdı restoran açtırdı

'BENİMKİLER HEP FAKİRDİ'

Yüzüğü ve taşlı saatiyle dikkat çeken Bülent Ersoy, şöyle devam etti: "Bana kimse bir şey almadığı için kendim aldım. Benimkiler hep fakirdi. Şimdi fakir zengin ne olursa olsun istemiyorum kimseyi. Bana ne?"

'HİÇ PAZARA GİTMEDİM PAZAR ORTAMINI BİLMİYORUM'

Sabah'ın haberine göre, Bülent Ersoy, marka takıntısı olup olmadığı sorusuna ise "Takıntım yok, güzel olması önemli. Hiç pazara gitmedim, pazar ortamını bilmiyorum ama pazardan da alışveriş yaparım. Giden arkadaşlarıma bana da bir şeyler almalarını söylerim, yeter ki beğeneyim." şeklinde yanıt verdi. Bülent Ersoy'un gece yarısı lüks alışverişi ve restoran keyfi sevenlerini şaşırtırken Ersoy'un özgür ruhu ve yaşam tarzı bir kez daha gündeme geldi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSedat Sedat:

Şu mide bulandırıcı haberi kaldırın.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer ÖZEVLİ:

Bu abla erkek paranın dibine vuruyor.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıF. Güler:

merak etme sana öbür tarafta takacaklar

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Yaa sabır ..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHad Bildiren:

Niye kötü konuşuyorsunuz ya? neticede sarayın onur konuğudur kendisi. bir sürü resepsiyonda boy gösterdi!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title