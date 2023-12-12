Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan yanıt: Kafamı yastığa rahat koyamıyorum

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden katliamlarına sessiz kalmayan oyuncu İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından kendisine tepki gösteren takipçilerine rest çekti. Hacıoğlu, "Kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın, takipten çıkabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail'e tepki göstermesi bazı takipçilerini rahatsız etti. Hacıoğlu, "Kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın, takipten çıkabilirsiniz." dedi.

Hacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gazze gönderilerine bazı takipçilerinin tepki gösterdiğini ifade etti.

"TAKİPTEN ÇIKABİLİRSİNİZ"

Oyuncu Hacıoğlu, paylaşımında "'Bıktık, neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun?' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın, takipten çıkabilirsiniz." ifadelerini kullandı.