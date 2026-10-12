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Gaziantep'te dokuz günlük GastroAntep Festivali, Sefo konseriyle sona erdi.

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Gaziantep'te dokuz günlük GastroAntep Festivali, Sefo konseriyle sona erdi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Gaziantep'te düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, Sefo konseriyle sona erdi. Festival Park'ta sahne alan Sefo, sevilen şarkılarını seslendirdi ve binlerce müzikseverin alkışlarıyla karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 21'inci durağı olan Gaziantep'te, dokuz gün boyunca kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren GastroAntep Kültür Yolu Festivali, Sefo konseriyle sona erdi. Festivalin kapanış gecesinde sahne alan sevilen rap sanatçısı, şarkıları ve sahne performansıyla Gaziantepli müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin son gününde Festival Park'ta sahne alan Sefo, sevilen şarkılarıyla Gaziantepli hayranlarıyla buluştu. Konser alanını dolduran binlerce müziksever, sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte alkışlarıyla karşılık verdi. Sefo, hareketli repertuvarı ve enerjik sahne performansıyla festivalin kapanış gecesine renk kattı.

Konser boyunca dinleyicilerle kurduğu iletişimle dikkat çeken Sefo, sevilen şarkıları "Bonita", "Söyle Neydi Bu?" ve "Aşiyan"ı seslendirdi. Şarkıların sözlerine eşlik eden müzikseverler, sanatçının performansına alkışlarla karşılık verdi. Konser boyunca alandaki hareketlilik devam etti.

Dokuz gün boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinliklerle Gaziantep'in kültür, sanat ve gastronomi alanındaki birikimini öne çıkaran festival, Sefo'nun kapanış konseriyle tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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