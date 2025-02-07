Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı

Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın Garip filmindeki çocuk yıldızı Ece Alton, yıllar sonra gündeme geldi. Garip filminde canlandırdığı Fatoş karakteriyle hafızalara kazınan Alton, son haliyle görenleri şaşırttı.

Kemal Sunal ile Garip filminde rol alan çocuk yıldız Ece Alton yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.

Ece Alton, 1986 yapımı Garip filminde canlandırdığı Fatoş rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Filmdeki duygusal sahnelerle milyonları ağlatan minik yıldız, daha sonra Gecenin Öteki Yüzü isimli dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Beyaz Bisiklet, Arka Sokaklar ve İmkansız Aşk gibi birkaç projede rol alsa da zamanla farklı bir kariyer tercih etti.

OTEL İŞLETMECİSİ OLDU

Oyunculuğu bırakan Alton, İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümünde mezun oldu.

Turizim sektöründe çalışmalarını sürdüren Alton, 5 yıldızlı bir otelin işletmeciliğini yapıyor.

İŞTE ECE ALTON'UN SON HALİ

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti!

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti!

ECE ALTON'UN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Garip - 1986

Gecenin Öteki Yüzü - 1987

Keşanlı Ali Destanı

Beyaz Bisiklet

Arka Sokaklar

İmkansız Aşk - 2006

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Hasta yatağından dua istedi
img

900 kiloluk bombayla yeraltı karargahını böyle havaya uçurmuşlar
img

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

3-5 dizide oyna 5 yıldızlı otel işlet. ohhhh... memlekette zengin olmak ne kadar kolay

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

severek izliyoruz kendisini..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Bingöl:

yahu şok nerede

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA. S:

Sok olmadık

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

Şok oldum aq

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

son halini kaç kez gösterildi ilk defa gösterilmiyor ki neden şok olalım

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen antrenör, Cengiz Ünder'i duyunca anında vazgeçti

Kerem'i isteyen antrenöre Cengiz önerilince bakın ne dedi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.