Gamze Erçel ve eşi, depremzede bir bebeğin koruyucu ailesi olmak için başvuru yaptı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremzede bir bebeğin koruyucu ailesi olabilmek için başvuru yaptı. Verdikleri kararı sosyal medya hesabından açıklayan Yıldırım, "Bir bebeğin ailesi olmak için başvuru yaptık. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek yarın hemen cevap gelmeyecek. Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi şekilde yapacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, sosyal medyadan depremde kimsesiz kalan bir bebeğe aile olmak için başvuruda bulunduklarını duyurdu.

"UYGUN GÖRÜLÜRSEK EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAĞIZ"

Instagram hesabından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptıkları başvuruyu gösteren Caner Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Biz eşimle böyle bir karar verdik. Bir bebeğin ailesi olmak için başvuru yaptık. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek yarın hemen cevap gelmeyecek. Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi şekilde yapacağız.Lütfen enerjiniz motivasyonunuzu diri tutmak için ani yüklemeler yapmayın, hayattakileri yaşatmamız için 10 gün sonra da aynı motivasyona ihtiyacımız olacak. İnsanların barınması için kira yardımlarına ihtiyaç olacak. Çocuklar için desteğe ihtiyaç olacak... Kimseye kızmayın sen niye bir şey yapmıyorsun diye. Onların da bir planı vardır."

Ünlü çiftin kızları Mavi ise geçtiğimiz sene kansere yakalanmıştı. Çiftin gözlerden uzak tuttukları kızının tedavisi ise olumlu şekilde devam ediyor.