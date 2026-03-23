Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu hakkında tutuklama talebi

İstanbul'da genç futbolcu Kubilay Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada cinayeti işleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve azmettirdiği aktarılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında olduğu 7 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

  • Futbolcu Kubilay Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada Aleyna Kalaycıoğlu dahil 7 kişi hakkında tutuklama talep edildi.
  • Olayda 10 şüpheli gözaltına alındı ve cinayet silahı ele geçirildi.
  • Kubilay Kundakçı, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta araç içindeyken Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Futbolcu Kubilay Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Aleyna Kalaycıoğlu dahil 7 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

GENÇ FUTBOLCUNUN ÖLDÜRÜLMESİNDE ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI; CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28), Aleyna Kalaycıoğlu (28) ile Zuhal Kalaycıoğlu'nu (50) gözaltına aldı. Düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN ARACA ATEŞ ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde olayda hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile 2 kişinin park halindeki bir araç içerisinde oturdukları sırada, olay yerine 2 farklı aracın geldiği, bu araçlardan inen şüphelilerden birinin Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş edip kaçtığı belirlendi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Olaya ilişkin süren çalışmalarda gözaltı sayısı İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da gözaltına alınmasıyla 10'a yükseldi. 10 şüpheli Gayrettepe Asayiş Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da olduğu 7 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Turan Yiğittekin
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Askeri uçak düştü, 100'e yakın can kaybı var
Trump 'İçeriden birileri' demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı

ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
LGS başvuruları başladı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Slovak futbolcuların Skriniar için söyledikleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Fenerbahçe taraftarını çılgına döndüren sözler
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Slovak futbolcuların Skriniar için söyledikleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Fenerbahçe taraftarını çılgına döndüren sözler
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi

Görüntüler İstanbul'dan! Arabasını park eden oraya koştu
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt