Fuat Güner açıkladı: Özkan'ın ciğerlerinden su çekildi, 4-5 gün içerisinde güzel haberler alacağız

Lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Uğur'un entübe edildiği haberi sanat camiasını derinden sarsarken MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner "Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız" dedi.

2013 yılında lenfomaya yakalanan ve yapılan tedaviler sonucu hastalığı atlatmıştı. 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur'un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi. MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner, yakın arkadaşının sağlık durumu hakkında umut verici açıklamalarda bulundu.

"CİĞERLERİNDEN SU ÇEKİLDİ"

Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğunu doğrulayan Güner, "Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. Ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız" dedi.

ÜNLÜLER BEYAZ KAN İLANI VERMİŞTİ

8 ay önce yeniden rahatsızlanan Özkan Uğur, yoğun bakımda tedavi görüyor. Son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı "beyaz kan arıyoruz" ilanının Özkan Uğur için istendiği de öğrenildi. Aranan kanın bulunmasının ardından böbreklerinden de rahatsızlanan Özkan Uğur, entübe edildi.