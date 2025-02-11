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Fotoğrafına yapılan yorum, Demet Akalın'ı küplere bindirdi

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yapay zekayla oluşturduğunu belirttiği yeni klibinden bir kare paylaştı. Akalın'ın fotoğrafına gelen 'Fotoğraftaki kim?' yorumu, ünlü şarkıcıyı sinirlendirdi ve takipçisine sert bir yanıt verdi. Akalın'ın yeni şarkısı 'Affetmedim Kendimi' 14 Şubat'ta çıkacak.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yapay zekayla oluşturulduğunu söylediği yeni klibinden bir kareyi paylaştı. Ünlü isim, 'Fotoğraftaki kim?' yorumunu görünce küplere bindi.

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, 14 Şubat'ta çıkacak yeni şarkısı 'Affetmedim Kendimi' şarkısını sosyal medya hesabından duyurdu.

Fotoğrafına yapılan yorum, Demet Akalın'ı küplere bindirdi

Şarkının klibinin yapay zekayla yapıldığını ifade eden Akalın, klibinden de bir kare paylaştı. Şarkıcı, paylaşımına "Ben sevgilisinden ayrılanlar için ikonik bir şarkıyla geliyorum…. 14 Şubat'ta Affetmedim Kendimi single'ımız yayında olacak. Sevgililer Günü'ne özel olarak, D-Pop albümünde yer alan "Hiç Affetmedim Kendimi' adlı yeni single'ının sözleri Zeynep Talu'ya, müziği ise Garo Mafyan'a ait. Klibimizi yapay zekayla Kenan Hızlı hazırladı" notunu düştü.

Ünlü isim, paylaşımının altına gelen 'Fotoğraftaki kim?' yorumunu görünce çok sinirlenen şarkıcı, takipçisine sert bir yanıt verdi.

ŞAŞIRTAN YANIT

Fotoğrafına yapılan yorum, Demet Akalın'ı küplere bindirdi

Akalın, daha sonra yorumunu sildi.

Fotoğrafına yapılan yorum, Demet Akalın'ı küplere bindirdi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin

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Fotoğrafına yapılan yorum, Demet Akalın'ı küplere bindirdi
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Tehlike sandığımızdan daha büyük
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Geceye bu sahne damga vurdu
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıj6np5sfn9w:

böyle habere sokayim.

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Haber YorumlarıEngin Ergen:

içi boş habber ne yazmış demet onuda yazsanıza böyle taraflı habercilik mi olur

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Haber YorumlarıMülayim:

52 lik teyze kendini 18 lik gibi göstermiş:)))

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