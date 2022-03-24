Fıs Fıs İsmail'in 'Kadınlar tayt giymesin' sözleri Aynur Aydın'ı çıldırttı: Damacanaya tecavüz edenler var

Çocuklar Duymasın dizisinde uslanmaz çapkın karakteri Fıs Fıs İsmail'e hayat veren Süleyman Yağcı, konuk olduğu bir programda "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Kadınlar tayt giymesin. Adamlar sapıtıyor" sözleriyle kadınları hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

"ADAMLAR SAPITIYOR"

Süleyman Yağcı, katıldığı programda telefonla canlı yayın katılan bir kadının 'Kocam tayt giyince bana karışıyor" sözleri üzerine, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım. Yeryüzünde en çekici canlı kadındır. Günümüzde öyle insanlar var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" dedi.

"DAMACANAYA TECAVÜZ EDENLER VAR"

Yağcı'nın bu sözlerine tepki yağarken şarkıcı Aynur Aydın da kendini tutamadı. Aynur Aydın yaptığı yorumda "Yani normalde sapık değil kimse. Ama biri tayt giydi mi karakter mutasyona uğruyor. Hayvanlara, çocuklara hatta damacanaya tecavüz eden insanlar var. Ona diyeceksin; transparan bidon mu?" diyerek tepki gösterdi.