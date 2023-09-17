Filtrenin dozunu kaçıran İzel'e takipçileri sahip çıktı! Yorumu beğeni rekoru kırdı

90'ların yıldızı İzel, konser kostümüyle verdiği pozları filtre uygulayarak yayınladı. Ünlü şarkıcının fotoğrafları "Filtreli" diye eleştiri aldı. İzel, hakkında çıkan haberlere ise "Sürdüm sürüştürdüm. Hem de abartıp son nokta dedim. Photoshop'a gelince sahne fotoğraflarında herkes gibi kullandım. Kullanmadığım oluyor çünkü en önemlisi doğru ışık" diyerek kendini savundu. Ünlü şarkıcıya kullanıcılar sahip çıktı.

Dün gece verdiği konserle sevenleriyle buluşan İzel, konser kostümüyle paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada çok konuşuldu. Yüzüne yoğun filtre yapan şarkıcının pozları "Filtreli" başlığıyla paylaştı.

FİLTREYİ ABARTTI

90'ların unutulmaz isimleri İzel-Çelik-Ercan, dün İstanbulluların kulaklarının pasını sildi. Konser öncesi hummalı hazırlıklar yapan İzel ise kuliste verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak karelerde İzel'in filtreyi abartması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

TAKİPÇİLERİ SAHİP ÇIKTI

Kimileri kıyafet tercihini eleştirirken kimileri de "Filtrede son nokta" yorumunda bulundu. İzel ise hakkında çıkan haberlere, "Sürdüm sürüştürdüm. Hem de abartıp son nokta dedim. Photoshop'a gelince; sahne fotoğraflarında herkes gibi kullandım. Kullanmadığım da oluyor çünkü en önemlisi doğru ışık" diyerek kendini savundu. Birçok kişi İzel'in yorumuna destek mesajı yağdırdı.