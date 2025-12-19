Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek, hakkında onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler için harekete geçti.

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Civelek, bu tür hakaret içerikli paylaşımlar ve asılsız haberler hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kamuoyunun bilgisine; Müvekkilim Feyza Civelek hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyoruz. Müvekkilimin hem profesyonel meslek hayatını hem de kişilik haklarını hedef alan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır. Onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler, yayanlar hakkında; yasal işlemlere başlanılmış olup, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal hakların kullanılacağını bildiririz. Saygılarımızla..." ifadelerine yer verdi.