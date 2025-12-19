Haberler

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Güncelleme:
'Kızılcık Şerbeti' dizisi oyuncusu Feyza Civelek, son dönemde kendisi hakkında yayılan ve mesleki itibarını zedeleyen iddialara karşı hukuki adım atacağını duyurdu. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Civelek, asılsız haber ve hakaret içeren paylaşımlara yönelik suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

  • Feyza Civelek, hakkındaki asılsız hakaret içeren iddialar için suç duyurusunda bulunacak.
  • Feyza Civelek, hakkındaki asılsız iddialar nedeniyle manevi tazminat davası açacak.

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek, hakkında onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler için harekete geçti.

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Civelek, bu tür hakaret içerikli paylaşımlar ve asılsız haberler hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kamuoyunun bilgisine; Müvekkilim Feyza Civelek hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyoruz. Müvekkilimin hem profesyonel meslek hayatını hem de kişilik haklarını hedef alan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır. Onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler, yayanlar hakkında; yasal işlemlere başlanılmış olup, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal hakların kullanılacağını bildiririz. Saygılarımızla..." ifadelerine yer verdi.

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Boşverin kardeşim. Bakın işinize. Kötü yayın yapanlar kendilerini anlatıyor. Sizin popülariteniz eksilmez

