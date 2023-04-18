Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, yeni küvet pozlarını yayınladı

Mehmet Dinçerler ile yaşadığı kısa süreli evlilikle adından söz ettiren Hadise, özel hayatının yanı sıra şarkılarıyla da adından söz ettiriyor. Feryat isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Hadise, sevenlerinden gördüğü ilgiye teşekkür etti.

"FERYADIMA ORTAK OLACAĞINIZI BİLİYORDUM"

Yeni şarkısının kapak çekimi için küvette yarı çıplak pozlar veren Hadise, şarkısının kısa sürede listelerinin ilk sıralarında yer almasını kutladı. 14,4 milyon takipçisinin bulunduğu Intagram hesabından yeni küvet pozlarını yayınlayan Hadise "Hislerime, sesime ve feryadıma ortak olacağınızı biliyordum! Feryat'ı bu kadar kısa bir sürede 1 numaraya taşıdığınız için sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Hadise, 30 Mart'ta da Feryat şarkısının kapak çekimi için küvette verdiği pozu yayınlamıştı.