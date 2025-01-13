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MESAM: Ferdi Tayfur'un yıllık 35 milyon telif aldığı iddiası kesinlikle asılsızdır

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MESAM Başkanı Recep Ergül, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllık 35 milyon telif aldığı iddialarına ilişkin "Bu haberler kesinlikle asılsızdır. Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur" diye konuştu.

Arabesk müziğin önemli temsilcisi sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllık 35 milyon telif aldığı iddialarına ilişkin Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül açıklama yaptı.

"FERDİ TAYFUR HER ZAMAN İLK 20 İÇİNDEDİR"

Ferdi Tayfur'un çok önemli bir eser sahibi olduğunu belirten MESAM Başkanı Ergül, sanatçının MESAM veritabanına kayıtlı 350 civarında eseri bulunduğunu söyledi. Milyonlarca insanın büyük beğenisini kazandığı için Ferdi Tayfur'un telif getirisi bakımından her zaman ilk 20 içinde yer aldığını açıklayan Ergül, "Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır" dedi

"HABERLER ACISI ÇOK YENİ OLAN AİLESİNİ ÜZMEKTEDİR"

Başkan Ergül açıklamasında, "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sayfalarında, değerli üyemiz merhum Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığı şeklinde bilgiler yer almıştır. Bu durum acıları çok yeni olan ailesini üzdüğü gibi, Ferdi Tayfur ile eşdeğerde eserlere sahip üyelerimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve haklı olarak kendilerinin de bu denli telif bedelleri almaları gerektiği beklentilerine yol açmıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır" ifadelerini kullandı.

"RAKAMLAR ASTRONOMİK VE GERÇEKÇİ DEĞİLDİR"

İddia edilen 35 milyon TL rakamına MESAM'ın özverili çalışmaları sonucu önümüzdeki bir kaç yıl içinde ulaşabilecek sanatçıların olabileceğini öngördüğünü dile getiren Ergül, "KVKK kapsamında üyelerimizin aldıkları telif bedellerini paylaşamıyoruz ancak şu kadarını söyleyebilirim ki, telaffuz edilen rakamlar oldukça astronomik ve gerçekçi değildir" diye konuştu.

MESAM: Ferdi Tayfur'un yıllık 35 milyon telif aldığı iddiası kesinlikle asılsızdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Telif hakki halkindir artik para talep eden olursa ferdinin eserleri uzerinden davaci olurum.

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