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Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti

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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata veda ederek sevenlerini yasa boğdu. Bugün toprağa verilecek olan Tayfur'un cenaze programında ise değişiklik yapıldı. Tayfur'un cenazesine yoğun katılım beklendiğinden cenaze namazının kılınacağı camide değişiklik yapıldığı belirtildi.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, perşembe günü akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatının ardından sevenlerini derinden üzen Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı.

YENİKÖY MEZARLIĞINDA DEFNEDİLECEK

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM BEKLENDİĞİNDEN CAMİİ DEĞİŞTİRİLDİ

Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı ise sosyal medya hesabından cenaze törenine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Gözalıcı paylaşımında "Düzeltme. Yoğun katılım sebebi ile sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır." ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti

Daha önce yapılan açıklamada "Sayın Ferdi Tayfur için Cumartesi günü saat 12:00 da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecektir." denilmişti.

FERDİ TAYFUR'UN ÖLÜM SEBEBİ

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi Başhekimliği'nden sanatçı Tayfur'un vefatına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sanatçının 16 Aralık'ta askeri uçakla hastaneye getirilerek, daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen saat 19.38'de sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Medical Park Hastaneleri olarak, Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYılmaz Olduk:

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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Haber YorumlarıMehmet Karakus:

Antalya'dan İstanbul'a geldim cenaze için Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçısı nın cenazesinde bulunmak lazım Allah rahmet eylesin Kral.

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

katılmayı o kadar çok isterdim ki..

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Haber YorumlarıNurettin:

sanatçı bu kadar adamı topluyor maşallah sazcıya bak sen

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Haber YorumlarıCemalettin Doğan:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Haber YorumlarıMustafa Yılmaz:

ÖLÜM MÜKAFATTIR HERKESİN ELİNE GEÇMEZ.....!!!!????

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Haber YorumlarıTaner Dalkılıç:

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN (GENÇLİĞİMİZİN USTASI GENÇLİĞİMİZİN SES SANATÇISI SANA UĞURLAR OLSUN)

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