Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim'de İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, duran kalbi yapılan müdahaleyle 20 dakika sonra yeniden çalıştırılmıştı. 59 yaşındaki sanatçı, o günden bu yana yoğun bakımda tutuluyor ve henüz bilinci yerine gelmedi.

Sanat dünyasında ve hayranları arasında endişeli bekleyiş sürerken, bu kez Ürek'in ailesiyle ilgili ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

"MİRAS KAVGASI" İDDİASI GÜNDEM OLDU

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı'nın ortaya attığı iddiaya göre, sanatçının kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Ürek, hastane koridorunda miras nedeniyle tartışma yaşadı. İddiaya göre, 25 gündür yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini korurken, kardeşler arasında geçmişten gelen kırgınlıklar yeniden su yüzüne çıktı.

"SEN NİYE BURADASIN?"

Söylentilere göre, Fatih Ürek'in 17 yıl boyunca konuşmadığı ancak 2022'de barıştığı ablası Selvi Ürek, hastanede karşılaştığı Almanya'da yaşayan diğer abla Nurgül Ürek ile karşı karşıya geldi. Nurgül Ürek'in, "Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün" sözleriyle başlayan gerginliğin büyüdüğü, tartışmaya bazı ünlü isimlerin de şahit olduğu ve olaydan rahatsızlık duyan kişilerin hastaneyi terk ettiği öne sürüldü.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA: "MİRAS İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Gelişmelerin ardından konuşan Fatih Ürek'in uzun yıllardır menajerliğini yapan ve "kardeşim" dediği Mert Siliv, iddialara net yanıt verdi, "Fatih'in çok sevdiği ve Almanya'da yaşayan ablası Nurgül haberi alır almaz geldi. Hastanede Selvi Hanım'la karşılaşınca geçmişe dair bazı kırgınlıklar gündeme geldi. Evet, kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ancak olaya hemen müdahale ettik, barıştılar. Şu an araları gayet iyi.

Mirasla ilgili çıkan söylentiler bana da ulaştı. Ama açıkça söyleyeyim, böyle bir durum söz konusu değil. Fatih'in sağlığına kavuşması dışında kimsenin başka bir gündemi yok."