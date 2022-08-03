Fatih Altaylı'ya verdiği cevapla gündem olan Caner Özyurtlu'dan ilginç paylaşım: Öldüm sandım

Fatih Altaylı'nın Bire Bir programına katılan oyuncu Caner Özyurtlu'nun sözleri, sosyal medyada gündem olmuştu. Programın bir bölümünde Fatih Altaylı, Özyurtlu'ya "Nasılsın?" diye sordu. Özyurtlu "Çok kötüyüm, kim iyi ya? İyi diyenle iletişimi keserim" cevabını verdi.

CEVAPLARIYLA PROGRAMA DAMGA VURDU

Altaylı'nın "Hiçbir şeyi çok ciddiye almam" sözlerine ise Özyurtlu, "Hiçbir şeyi ciddiye almamak için bazı şeylere sahip olmak gerekiyor. Ben onlara sahip değilim, mesela bir eve sahip değilim, böyle olunca her şey geçer olmuyor" diye karşılık verdi.

"ÖLDÜM SANDIM"

Caner Özyurtlu, aylar önce yayınlanan videonun yeniden konuşulmaya başlaması sonrası sosyal medyada çok konuşuldu. Özyurtlu, verdiği cevaplardan dolayı adından bahsedilmesine ise "Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım" paylaşımını yaptı.

CANER ÖZYURTLU KİMDİR?

Caner Özyurtlu, 23 Mayıs 1986'da İstanbul'da doğdu. İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Daha sonra ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında kurulan İstanbul Kraliyet Tiyatrosu ekibinde kuruluşundan itibaren yer almaktadır. Özyurtlu, 2009 yılında ağabeyi Alper Özyurtlu ile birlikte kurdukları "AC Film" yapım şirketinde sinema filmleri, müzik videoları ve televizyon projeleri üretmektedir. Özyurtlu şimdilerde ise YouTube kanalında "Loş Sohbetler" programının sunuculuğunu yapıyor.

Özel hayatıyla pek fazla gündeme gelmek istemeyen Caner Özyurtlu, 2013 yılında film yapımcısı Müge Özen ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Bulut adında bir çocukları bulunuyor.