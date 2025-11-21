Haberler

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Güncelleme:
"Bez Bebek" dizisindeki "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci'nin Evrim Akın'a yönelik ağır suçlamaları sonrası tartışma büyürken, Akın cephesi avukatı aracılığıyla tüm iddiaları "hayal ürünü ve gerçek dışı" diyerek reddetti. Ancak avukatın açıklamasında Akın ile Güray Keskinci arasında "3 yıllık sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik" olduğu belirtilmesine rağmen sosyal medyada 2016 ve 2022'ye ait olduğu iddia edilen eski mesajların ortaya çıktı.

  • Evrim Akın, Asena Keskinci'nin kendisine yönelttiği psikolojik ve fiziksel şiddet iddialarını reddetti.
  • Evrim Akın ile Güray Keskinci arasında son 3 yılda sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik olduğu belirtildi.
  • Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin 2016 ve 2022 yıllarına ait sosyal medya yazışmaları ortaya çıktı.

Bir dönem "Bez Bebek" dizisinde canlandırdığı "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci'nin, Evrim Akın'a yönelik ağır iddiaları sonrası gözler yeniden yıllar önceki set ortamına çevrildi. Akın cephesi avukatı aracılığıyla açıklama yaparak tüm iddiaları kesin bir dille reddederken, sosyal medyaya yansıyan eski mesajlar tartışmayı daha da alevlendirdi.

"Bez Bebek" dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle hafızalara kazınan Asena Keskinci, yıllar sonra sessizliğini bozarak sette yaşadıklarını anlatmış ve açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın'ın, kendisine hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığını, annesi ve babasının boşanma sürecinde olduğunu öğrenince kendisine, "Seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü. Ayrıca Akın'ın, ailesinin dağılmasında payı olduğunu ima eden genç oyuncu, " Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" sözleriyle ortalığı karıştırmıştı.

EVRİM AKIN İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Bu açıklamalar sosyal medyada gündem olurken Evrim Akın'dan açıklama geldi. Akın'ı avukatı, Asena Keskinci'nin sosyal medyada anlattığı olaylar için "tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı" diyerek iddiaları reddetti. Yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı, "19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir.

Ayrıca Müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz. Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir, bu hususları kamuoyunun bilgisine su sunarız. Saygılarımızla.'

ESKİ MESAJLAR GÜNDEME GELDİ

İddialar ve açıklamalar arasında tartışma sürerken, bu kez de Evrim Akın ile Güray Keskinci'nin 2016 ve 2022 yıllarına ait olduğu öne sürülen sosyal medya yazışmaları ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ulan ne evrimmiş be

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

adama ne verdiği belli. adam över tabii

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
