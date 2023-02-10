Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, depremde evi yıkılan teyzesi için yardım istedi

Eski MasterChef şampiyonu Turabi Çamkıran, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde teyzesinin evinin yıkıldığını söyleyerek yardım istedi. Yaşanan deprem felaketiyle ilgili "Hayatımda hiç bu kadar parçalanmadım, yıkılmadım, çaresiz kalmadım" diyen Çamkıran, dışarıda kalan teyzesi için çadır yardımı istedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 10 ilimizde ağır yıkımlar meydana geldi. Daha önce birkaç kez Survivor'a katılan ve şampiyon olan Turabi Çamkıran'ın teyzesinin yaşadığı ev de depremde yıkıldı.

"TEYZEMİN EVİ YIKILDI, ÇADIR YETİŞTİRİN"

Kahramanmaraş'taki ailesinin evleri yıkıldığı için soğuk havada kaldıklarını söyleyen Çamkıran, Instagram hesabından yardım çağrısında bulunarak "Sevgili teyzem ve ailesi Elbistan'da mahsur kaldı. Evleri yıkık! Biliyorum hepiniz bir yerlere koşturuyorsunuz ama illa ki bir kişi boştur. Lütfen biri teyzeme çadır yetiştirsin. Benim seyahat etmem yasak. Yoksa çoktan sırtımda çadırla orada olmuştum. Geç olmadan çıkın yola, annemi arayın, hemen ulaşın" dedi.

"HAYATIM BOYUNCA BU KADAR PARÇALANMADIM"

Uzun süredir ABD'de yaşayan ve sağlık sorunları yaşadığı için ülkeye gelemediğini söyleyen Turabi Çamkıran, deprem felaketinden dolayı yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: "Hayatım boyunca hiç bu kadar ağlamadım, parçalanmadım, yıkılmadım ve de çaresiz kalmadım. Geçmiş olsun Canım Türkiye'm."

Saatler sonra Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan ünlü isim, teyzesine çadır gittiğini ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.